https://crimea.ria.ru/20230920/minoborony-rf-zayavilo-o-polnom-prekraschenii-boevykh-deystviy-v-karabakhe-1131549518.html
Минобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе
Минобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Минобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе
Боевые действия в Нагорном Карабахе будут полностью прекращены. Соответствующих договоренностей Баку и Степанакерту удалось достичь при посредничестве... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T13:44
2023-09-20T13:44
2023-09-20T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Боевые действия в Нагорном Карабахе будут полностью прекращены. Соответствующих договоренностей Баку и Степанакерту удалось достичь при посредничестве командования российским миротворческим контингентом, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что реализация договоренностей "будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом".Ранее 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что останавливает антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе в 13:00. 19 сентября Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе с целью "восстановления конституционного строя". Для установления мира Азербайджан выдвинул условия: полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В самой столице Армении начались акции протеста с призывами объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.В Минобороны РФ накануне заявили, что "российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения". За сутки российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, эвакуировали из наиболее опасных районов свыше 2 тысяч мирных жителей, более половины из которых – дети. МИД России призвал Баку и Ереван немедленно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, заключенных в ноябре 2020 года. Утром в среду, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе, которая, как заверял Баку, не несет опасности для мирных жителей. Армянские СМИ тогда сообщили, что в результате обстрелов погибли более 30 гражданских человек, свыше 200 ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем может обернуться новое обострение в Карабахе – мнение политолога Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана
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нагорный карабах, армения, азербайджан, министерство обороны рф, новости, в мире, безопасность, россия
Минобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе
МО: достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе
13:44 20.09.2023 (обновлено: 14:22 20.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Боевые действия в Нагорном Карабахе будут полностью прекращены. Соответствующих договоренностей Баку и Степанакерту удалось достичь при посредничестве командования российским миротворческим контингентом, сообщили в Минобороны России.
"При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий", – говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что реализация договоренностей "будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом".
19 сентября Баку заявил
о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе с целью "восстановления конституционного строя". Для установления мира Азербайджан выдвинул условия: полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В самой столице Армении начались акции протеста с призывами объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.
В Минобороны РФ накануне заявили, что "российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения". За сутки российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, эвакуировали из наиболее опасных районов свыше 2 тысяч мирных жителей
, более половины из которых – дети.
МИД России призвал
Баку и Ереван немедленно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, заключенных в ноябре 2020 года.
Утром в среду, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе, которая, как заверял Баку, не несет опасности для мирных жителей. Армянские СМИ тогда сообщили, что в результате обстрелов погибли более 30 гражданских человек, свыше 200 ранены.
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