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Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей
Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей
Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше двух тысяч мирных жителей, половина из которых – дети. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T11:19
2023-09-20T11:19
министерство обороны рф
в мире
нагорный карабах
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общество
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше двух тысяч мирных жителей, половина из которых – дети. Об этом сообщили в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что все спасенные мирные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Медицинскую помощь людям, получившим ранения, оказывают врачи-специалисты медотряда специального назначения.Вечером 19 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха. Тогда сообщалось, что в расположение миротворческого контингента эвакуированы 469 человек, среди них 185 детей.Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах в Нагорном Карабахе, отмечают в Минобороны.В ведомстве заявили, что "российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения". МО РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.МИД РФ призвал противоборствующие стороны безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, заключенных в ноябре 2020 года.19 сентября Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для "восстановления конституционного строя". Условием установления мира в регионе был назван полный вывод войск Армении из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В самой армянской столице начались акции протеста с призывами объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.В среду, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Армения по существу признала Карабах частью АзербайджанаАрмения уступит Карабах Азербайджану – чего ждать в ЗакавказьеМИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
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министерство обороны рф, в мире, нагорный карабах, азербайджан, россия, армения, новости, безопасность, общество
Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей

Миротворцы России эвакуировали из Нагорного Карабаха более 2000 человек, половина – дети

11:19 20.09.2023
 
© Министерство обороны РФМиротворцы России эвакуировали из Нагорного Карабаха более 2000 человек
Миротворцы России эвакуировали из Нагорного Карабаха более 2000 человек
© Министерство обороны РФ
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше двух тысяч мирных жителей, половина из которых – дети. Об этом сообщили в Минобороны.
"Российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим. Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения из них 1049 детей", – говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что все спасенные мирные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Медицинскую помощь людям, получившим ранения, оказывают врачи-специалисты медотряда специального назначения.
Вечером 19 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха. Тогда сообщалось, что в расположение миротворческого контингента эвакуированы 469 человек, среди них 185 детей.
Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах в Нагорном Карабахе, отмечают в Минобороны.
В ведомстве заявили, что "российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения". МО РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.
МИД РФ призвал противоборствующие стороны безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, заключенных в ноябре 2020 года.
19 сентября Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для "восстановления конституционного строя". Условием установления мира в регионе был назван полный вывод войск Армении из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В самой армянской столице начались акции протеста с призывами объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.
В среду, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе.
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Министерство обороны РФВ миреНагорный КарабахАзербайджанРоссияАрменияНовостиБезопасностьОбщество
 
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