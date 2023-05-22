https://crimea.ria.ru/20230522/armeniya-ustupit-karabakh-azerbaydzhanu--chego-zhdat-v-zakavkaze-1128881893.html

Армения уступит Карабах Азербайджану – чего ждать в Закавказье

Армения уступит Карабах Азербайджану – чего ждать в Закавказье - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Армения уступит Карабах Азербайджану – чего ждать в Закавказье

Признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана со стороны Армении позволить начать строить отношения в регионе с чистого листа, поставив точку в... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T20:36

2023-05-22T20:36

2023-05-22T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана со стороны Армении позволить начать строить отношения в регионе с чистого листа, поставив точку в затянувшемся конфликте Еревана и Баку. Но только в том случае, если последний поведет себя правильно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если для армянского населения будет обеспечена безопасность. "При этом мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Степанакерт – Баку", – отметил он.Решение, озвученное Пашиняном, является вынужденным и обусловлено его политическими позициями, считает Николай Межевич. Более того, "степень поддержки Ереваном Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в рамках последней фазы конфликта заставляет предположить, что принято оно давно, а для объявления решения публично лишь ждали оптимального момента", и вот он настал.По словам эксперта, "все, что связано с Закавказьем, очень труднопредсказуемо: "тут своя специфическая история, география, эмоциональные южные люди". Поэтому надо "еще больше набираться терпения, чем в ситуации, когда мы говорим о Скандинавии", отметил он.Тем не менее, точка в конфликте после реализации уступок, готовность к которым анонсировала Армения, может быть поставлена, если Баку поведет себя правильно, считает эксперт."Если руководство Азербайджана правильно отреагирует, то оно постарается разрядить обстановку и сказать самому себе, гражданам своей страны и мировому сообществу, что поставленные им цели выполнены. И, как говорится, начинать отношения в регионе с чистого листа. Потому что дальнейшее провоцирование Еревана может быть в одинаковой степени негативно воспринято и в Москве, и в Вашингтоне, и в Пекине", – сказал Межевич.Что касается Вашингтона, то, по мнению политолога, дальнейшая эскалация в этом регионе ему действительно невыгодна, так как в случае дальнейшей территориальной экспансии будет затронута уже международно признанная территория республики Армения. "А армянская диаспора – это очень важный фактор, и она влиятельна не только во Франции, но и в Америке. Поэтому я рискну предположить, что Вашингтону это тоже не нужно", – пояснил эксперт.Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Денис Денисов высказал мнение о возможности появления второго фронта против России в Закавказье на фоне эскалации армяно-азербайджанского конфликта. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, что стало продолжением многолетнего конфликта и привело к жертвам из числа мирного населения.Стороны предприняли ряд попыток заключить перемирие. Остановить кровопролитие удалось благодаря трехстороннему соглашению, которого достигли в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы. Ереван и Баку договорились прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский районы и часть Агдамского района – территории, которые с 1994 года были под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились миротворцы РФ.Очередная эскалация произошла в августе 2022 года. К середине осени ВС Азербайджана заняли несколько десятков квадратных километров территории Армении. В апреле 2023 года Ереван призвал Москву "выполнить свои обязательства по Трехстороннему заявлению. 19 мая 2023 года в Москве прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана – Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. По словам Лаврова, сторонам удалось приблизиться к общему видению пути к заключению мирного соглашения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном Обострение в Нагорном Карабахе – актуальная информация В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта

https://crimea.ria.ru/20221031/putin-sdelal-zayavlenie-po-armenii-i-azerbaydzhanu-1125184345.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

армения, азербайджан, политика, в мире, мнения, николай межевич, россия, сша, никол пашинян