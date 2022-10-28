https://crimea.ria.ru/20221028/putin-nazval-edinstvennyy-put-k-miru-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-1125138391.html

Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном

Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном

Последовательное выполнение положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана позволит выйти на заключение мира между Баку и Ереваном,... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T14:16

2022-10-28T14:16

2022-10-28T14:16

визит владимира путина и сильвио берлускони в кфо

армения

азербайджан

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Последовательное выполнение положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана позволит выйти на заключение мира между Баку и Ереваном, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что "за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном"."Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения. Это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", – убежден президент РФ.Он добавил, что Москва сегодня делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и ЕреваномРанее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по принципам, предложенным российской стороной.

https://crimea.ria.ru/20220914/chem-zakonchitsya-konflikt-azerbaydzhana-i-armenii--prognoz-eksperta-1124499230.html

армения

азербайджан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

визит владимира путина и сильвио берлускони в кфо, армения, азербайджан, политика