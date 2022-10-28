Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221028/putin-nazval-edinstvennyy-put-k-miru-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-1125138391.html
Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
Последовательное выполнение положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана позволит выйти на заключение мира между Баку и Ереваном,... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T14:16
2022-10-28T14:16
визит владимира путина и сильвио берлускони в кфо
армения
азербайджан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125138272_0:77:3370:1973_1920x0_80_0_0_1aef8c7b748e8e519034463b64f3c163.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Последовательное выполнение положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана позволит выйти на заключение мира между Баку и Ереваном, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что "за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном"."Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения. Это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", – убежден президент РФ.Он добавил, что Москва сегодня делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и ЕреваномРанее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по принципам, предложенным российской стороной.
https://crimea.ria.ru/20220914/chem-zakonchitsya-konflikt-azerbaydzhana-i-armenii--prognoz-eksperta-1124499230.html
армения
азербайджан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125138272_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_79a122a22a20a2e8181cd675248fdb02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
визит владимира путина и сильвио берлускони в кфо, армения, азербайджан, политика
Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном

Путин: выполнение совместных заявлений – единственный путь к миру между Баку и Ереваном

14:16 28.10.2022
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
Трехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
© Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Последовательное выполнение положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана позволит выйти на заключение мира между Баку и Ереваном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана", - сказал российский лидер на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в пятницу.
Путин отметил, что "за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном".
"Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения. Это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", – убежден президент РФ.
Он добавил, что Москва сегодня делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по принципам, предложенным российской стороной.
Азербайджанский военнослужащий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 13:03Радио "Спутник в Крыму"
Чем закончится конфликт Азербайджана и Армении — прогноз эксперта
 
Визит Владимира Путина и Сильвио Берлускони в КФОАрменияАзербайджанПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Банк РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году
15:09Центробанк оставил ключевую ставку без изменения
14:57Смертельное ДТП: в Бахчисарайском районе столкнулись две иномарки
14:34Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления
14:16Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
14:05СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе
13:54МИД видит угрозы по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту
13:22Медведев назвал путь к стабильному энергоснабжению Украины
13:12Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ
13:02ДНР появилась на госуслугах
12:31В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья
12:08Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись
11:55В Крыму возобновят производство минеральных удобрений
11:42Керченская паромная переправа: оперативная обстановка
11:25Где в Крыму отключат воду в пятницу
11:07Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик
10:5455% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк
10:42Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность
10:30В Севастополе осудят главаря ОПГ и владельца наркомаркета
10:24Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния