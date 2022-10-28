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Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
Последовательное выполнение положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана позволит выйти на заключение мира между Баку и Ереваном,... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T14:16
2022-10-28T14:16
2022-10-28T14:16
визит владимира путина и сильвио берлускони в кфо
армения
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Последовательное выполнение положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана позволит выйти на заключение мира между Баку и Ереваном, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что "за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном"."Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения. Это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", – убежден президент РФ.Он добавил, что Москва сегодня делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и ЕреваномРанее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по принципам, предложенным российской стороной.
https://crimea.ria.ru/20220914/chem-zakonchitsya-konflikt-azerbaydzhana-i-armenii--prognoz-eksperta-1124499230.html
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РИА Новости Крым
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визит владимира путина и сильвио берлускони в кфо, армения, азербайджан, политика
Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
Путин: выполнение совместных заявлений – единственный путь к миру между Баку и Ереваном
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Последовательное выполнение положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана позволит выйти на заключение мира между Баку и Ереваном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана", - сказал российский лидер на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в пятницу.
Путин отметил, что "за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном".
"Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения. Это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", – убежден президент РФ.
Он добавил, что Москва сегодня делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по принципам, предложенным российской стороной.