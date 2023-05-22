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Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана
Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, однако при... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T13:50
2023-05-22T13:50
армения
азербайджан
никол пашинян
политика
в мире
нагорный карабах
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, однако при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.Пашинян ранее заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.Он уточнил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана на территории площадью 86,6 тысячи квадратных километров, исходя из того, что Азербайджан, в свою очередь, готов признать целостность Армении площадью 29,8 тысяч квадратных километров. Пашинян отметил необходимость создания гарантий, при которых политика этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха не будет продолжена. Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документКонфликт в Нагорном КарабахеВ сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. Стороны передали друг другу предложения по договору и изучают их. В конце октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение в Нагорном Карабахе – актуальная информацияНагорный Карабах: Азербайджан занял город и два селаПутин сделал заявление по Армении и Азербайджану
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армения, азербайджан, никол пашинян, политика, в мире, нагорный карабах, новости
Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана

Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана

13:50 22.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, однако при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.
Пашинян ранее заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.
"Те 86,6 тысячи квадратных километров (территории Азербайджана – ред.) включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт", - заявил Пашинян.
Он уточнил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана на территории площадью 86,6 тысячи квадратных километров, исходя из того, что Азербайджан, в свою очередь, готов признать целостность Армении площадью 29,8 тысяч квадратных километров. Пашинян отметил необходимость создания гарантий, при которых политика этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха не будет продолжена.
Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ

Конфликт в Нагорном Карабахе

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. Стороны передали друг другу предложения по договору и изучают их. В конце октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены.
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АрменияАзербайджанНикол ПашинянПолитикаВ миреНагорный КарабахНовости
 
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