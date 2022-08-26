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Нагорный Карабах: Азербайджан занял город и два села - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Нагорный Карабах: Азербайджан занял город и два села
Нагорный Карабах: Азербайджан занял город и два села - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Нагорный Карабах: Азербайджан занял город и два села
Азербайджанская армия расположилась в городе Лачин в Карабахе, взяв под контроль его и еще два села неподалеку. Об этом в пятницу заявил президент Азербайджана... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T12:47
2022-08-26T12:47
в мире
политика
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Азербайджанская армия расположилась в городе Лачин в Карабахе, взяв под контроль его и еще два села неподалеку. Об этом в пятницу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Ранее Алиев заявлял, что маршрут новой автомагистрали в обход Лачина был согласован с Минобороны РФ. По его словам, Азербайджан по просьбе проживающих в Лачине армян дал им срок до конца августа для того, чтобы покинуть город и села.В начале августа вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения. Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований. В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта.Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://crimea.ria.ru/20220804/obostrenie-v-nagornom-karabakhe--aktualnaya-informatsiya-1124059579.html
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в мире, политика, азербайджан
Нагорный Карабах: Азербайджан занял город и два села

Лачин и два села в Карабахе перешли под контроль Баку — власти

12:47 26.08.2022
 
© Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкАзербайджан. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
© Министерство обороны Азербайджана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Азербайджанская армия расположилась в городе Лачин в Карабахе, взяв под контроль его и еще два села неподалеку. Об этом в пятницу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ранее Алиев заявлял, что маршрут новой автомагистрали в обход Лачина был согласован с Минобороны РФ. По его словам, Азербайджан по просьбе проживающих в Лачине армян дал им срок до конца августа для того, чтобы покинуть город и села.
"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия расположилась в городе Лачин. Села Забух (армянское название Агавно – ред.) и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим событием", — написал Алиев в социальных сетях.
В начале августа вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения. Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.
В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований. В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта.
Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.
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4 августа, 10:37
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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