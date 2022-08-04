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Обострение в Нагорном Карабахе – актуальная информация
Обострение в Нагорном Карабахе – актуальная информация - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Обострение в Нагорном Карабахе – актуальная информация
Вооруженные силы Азербайджана утром в четверг нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения, однако обстановка в целом стабильная, сообщает РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T10:37
2022-08-04T10:37
2022-08-04T10:37
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Азербайджана утром в четверг нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения, однако обстановка в целом стабильная, сообщает министерство обороны непризнанной республики.Потерь с армянской стороны нет, добавили в министерстве.По данным Минобороны Нагорного Карабаха, накануне в результате ударов со стороны Азербайджана ранения получили 19 военнослужащих, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований. В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта.Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.
https://crimea.ria.ru/20220803/v-baku-zayavili-o-vzyatii-gospodstvuyuschikh-vysot-vdol-karabakhskogo-khrebta-1124056956.html
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в мире, политика
Обострение в Нагорном Карабахе – актуальная информация
МО Нагорного Карабаха: ВС Азербайджана нарушили режим перемирия по ряду направлений
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Азербайджана утром в четверг нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения, однако обстановка в целом стабильная, сообщает министерство обороны непризнанной республики.
"В ночь на 4 августа и утром по состоянию на 09:00 оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения относительно стабильная. На некоторых участках Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия, применив стрелковое оружие различного калибра", – говорится в сообщении.
Потерь с армянской стороны нет, добавили в министерстве.
По данным Минобороны Нагорного Карабаха, накануне в результате ударов со стороны Азербайджана ранения получили 19 военнослужащих, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
"При посредничестве командования российского миротворческого контингента предприняты шаги по стабилизации ситуации", – отметили в ведомстве.
Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.
В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований. В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта.
Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.