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Путин сделал заявление по Армении и Азербайджану - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Путин сделал заявление по Армении и Азербайджану
Путин сделал заявление по Армении и Азербайджану - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Путин сделал заявление по Армении и Азербайджану
Мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T23:31
2022-10-31T23:33
владимир путин (политик)
армения
азербайджан
сочи
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин после трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи. "По мирному договору - его пока нет и здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку все-таки это предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны", - заявил президент журналистам. Путин также отметил, что Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорно-карабахского урегулирования в части демаркации и делимитации. "Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты, еще генерального штаба советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем", - сказал он. По его словам, путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден и контакты между этими странами с участием России будут продолжены. В начале августа вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения. Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения. В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований. В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта. Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.
https://crimea.ria.ru/20221031/putin-soobschil-o-soglasovanii-sovmestnogo-zayavleniya-po-krabakhu-1125183160.html
https://crimea.ria.ru/20221031/armeniya-i-azerbaydzhan-vozderzhatsya-ot-primeneniya-sily-v-karabkhe---dokument-1125183734.html
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владимир путин (политик), армения, азербайджан, сочи, политика
Путин сделал заявление по Армении и Азербайджану

О чем заявил Путин после встречи с президентами Армении и Азербайджана

23:31 31.10.2022 (обновлено: 23:33 31.10.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин после трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
"По мирному договору - его пока нет и здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку все-таки это предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны", - заявил президент журналистам.
Трехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
21:11
РФ, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху - Путин
Путин также отметил, что Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорно-карабахского урегулирования в части демаркации и делимитации.
"Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты, еще генерального штаба советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем", - сказал он.
По его словам, путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден и контакты между этими странами с участием России будут продолжены.
"Демаркация, делимитация границы - это важнейший вопрос. Мы сегодня, действительно, много об этом говорили, и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден, если вы внимательно прочитаете сегодняшние заявления, то вы там найдете предварительные оценки, предварительные, ну, если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты", - отметил российский лидер.
В начале августа вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения. Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики.
По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения. В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований.
В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта. Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
21:56
Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ
Владимир Путин (политик)АрменияАзербайджанСочиПолитика
 
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