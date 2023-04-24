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Появится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против России

Появится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против России - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Появится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против России

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе, а также возможное поражение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах вряд ли приведут к... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T19:23

2023-04-24T19:23

2023-04-24T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе, а также возможное поражение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах вряд ли приведут к разжиганию вооруженного конфликта – так называемого "второго фронта" – на южных рубежах России, в том числе в Закавказье и Черноморском регионе. В частности, на безопасность Крымского полуострова эти факторы серьезно влиять не будут. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Денис Денисов.Большой конфликт не выгоден никомуВ последние месяцы наблюдается эскалация на армяно-азербайджанской границе в Нагорном Карабахе. Очередным витком напряженности стало установление Азербайджаном в одностороннем порядке собственного пропускного пункта в начале Лачинской дороги, соединяющей Армению с Карабахом. Ереван обвинил Баку в нарушении условий перемирия и попытке срыва переговорного процесса, а также призвал Москву "выполнить свое обязательство по пункту шесть Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора".В МИД РФ, в свою очередь, отметили неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, идет ли речь о несогласованном изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня. Ведомство также призывало стороны незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям.По мнению Денисова, ситуация вокруг Нагорного Карабаха "складывается не в пользу стабильности региона в целом и играет не на руку России", а также негативно влияет на общую конструкцию безопасности, как на Южном Кавказе, так и на евразийском пространстве в целом. Кроме того, имеют место попытки Европы выдавить Россию из переговорного процесса и лишить ее статуса главного медиатора конфликта."Безусловно, ситуация там очень сложная и достаточно взрывоопасная, но с другой стороны, говорить о том, что там может возникнуть сейчас "второй фронт" против России, не приходится. Полагаю, не стоит так сгущать краски, предпосылок для этого на данный момент нет", – считает политолог.Эксперт убежден, что такой конфликт против России не выгоден ни одному серьезному игроку в этом регионе, в том числе Турции, которая прекрасно осознает риски полномасштабного конфликта, особенно если в него еще будут вовлечены третьи страны, не входящие в данный регион.Чего ждать Крыму в случае поражения ЭрдоганаМежду тем, одного из основных игроков на Южном Кавказе – Турцию – уже через три недели ожидают президентские и парламентские выборы. Избирательная кампания проходит в довольно напряженной обстановке. В частности, в Стамбуле и Адане были совершены нападения на офисы правящей Партии справедливости и развития. На итоги выборов также серьезно влияет общенациональная трагедия – масштабные и разрушительные землетрясения, произошедшие в феврале. Согласно соцопросам, разрыв между главными кандидатами – действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу – минимален. Большинство российских экспертов сходится во мнении, что более предпочтительной для России стала бы победа Эрдогана, при этом не исключена и попытка цветной революции, учитывая открытую поддержку оппозиционного кандидата со стороны Запада.По мнению Денисова, гипотетическая победа Кылычдароглу приведет к определенным изменениям архитектуры безопасности в Черноморском регионе, но в отношении Крыма в этом случае вряд ли стоит ожидать от Анкары резких разворотов.В случае же победы Эрдогана политика Анкары после завершения выборных баталий будет более сбалансированной, в том числе по Южному Кавказу, Черноморскому региону и тем более по Крыму, прогнозирует аналитик."Позицию Турции по этим вопросам мы прекрасно знаем. Для нас было бы вполне приемлемым, если ни оптимальным, чтобы эта преемственность сохранилась, и нынешние представители власти остались в большинстве на своих местах. По крайней мере, с ними уже есть определенные наработки, мы хорошо знаем их позиции и возможные действия", - добавил Денисов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – экспертНесбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное мореМосква учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров

https://crimea.ria.ru/20230314/gruziya-i-pridnestrove-kak-vtoroy-front-strategiya-ssha-i-taktika-rf-1127512250.html

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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