https://crimea.ria.ru/20240427/putin-prizval-sozdat-ravnye-usloviya-zhizni-dlya-zhiteley-vsekh-regionov-1136912375.html

Путин призвал создать равные условия для жителей всех регионов

Путин призвал создать равные условия для жителей всех регионов - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Путин призвал создать равные условия для жителей всех регионов

Для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T14:08

2024-04-27T14:08

2024-04-27T14:08

владимир путин (политик)

россия

общество

экономика

новости

новые регионы россии

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, отдельным решением, которое поддержит региональную экономику, станет списание двух третей выданных бюджетных кредитов, а также увеличение объема инфраструктурных бюджетных кредитов, портфель которых должен прибавить не менее чем по 250 миллиардов рублей ежегодно. Путин подчеркнул, что в данном вопросе важно все: состояние "инфраструктуры детства" (детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха), развитие системы здравоохранения, культуры, экологическое благополучие населенных пунктов, условия для самореализации молодежи и другое.В настоящее время правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты, их должны утвердить до конца года. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил главные задачи нового правительстваКрым станет ближе: Путин поручил сократить время в путиПутин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин (политик), россия, общество, экономика, новости, новые регионы россии, крым