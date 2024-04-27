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Путин призвал создать равные условия для жителей всех регионов
Путин призвал создать равные условия для жителей всех регионов - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Путин призвал создать равные условия для жителей всех регионов
Для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T14:08
2024-04-27T14:08
2024-04-27T14:08
владимир путин (политик)
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, отдельным решением, которое поддержит региональную экономику, станет списание двух третей выданных бюджетных кредитов, а также увеличение объема инфраструктурных бюджетных кредитов, портфель которых должен прибавить не менее чем по 250 миллиардов рублей ежегодно. Путин подчеркнул, что в данном вопросе важно все: состояние "инфраструктуры детства" (детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха), развитие системы здравоохранения, культуры, экологическое благополучие населенных пунктов, условия для самореализации молодежи и другое.В настоящее время правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты, их должны утвердить до конца года. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил главные задачи нового правительстваКрым станет ближе: Путин поручил сократить время в путиПутин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень
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владимир путин (политик), россия, общество, экономика, новости, новые регионы россии, крым
Путин призвал создать равные условия для жителей всех регионов
Путин призвал создать равные условия жизни для всех регионов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, отдельным решением, которое поддержит региональную экономику, станет списание двух третей выданных бюджетных кредитов, а также увеличение объема инфраструктурных бюджетных кредитов, портфель которых должен прибавить не менее чем по 250 миллиардов рублей ежегодно.
"Средства и дополнительные ресурсы должны работать на стабильное долгосрочное развитие наших городов и сел, сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территории. Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам.
Путин подчеркнул, что в данном вопросе важно все: состояние "инфраструктуры детства" (детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха), развитие системы здравоохранения, культуры, экологическое благополучие населенных пунктов, условия для самореализации молодежи и другое.
В настоящее время правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты, их должны утвердить до конца года.
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