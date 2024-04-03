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Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень
Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень
Качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Об этом в ходе церемонии... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T18:24
2024-04-03T18:25
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Об этом в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах сказал президент России Владимир Путин.Российский лидер отметил, что в новых субъектах страны продолжается строительство и ремонт жилья, дорог, объектов социальной сферы и энергетики, инфраструктуры, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Несмотря на непростую текущую ситуацию, налаживаются сельскохозяйственное и промышленное производства.Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года. А также утвержден проект восстановления новых субъектов Российской Федерации на 2024 – 2026 годы.Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Кроме того, на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Они наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской областиМРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - ПутинКрым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику
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владимир путин (политик), новые регионы россии, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, запорожская область, херсонская область, экономика, новости
Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень

К 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень качества жизни

18:24 03.04.2024 (обновлено: 18:25 03.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Об этом в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах сказал президент России Владимир Путин.
"Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России", – сказал Путин.
Российский лидер отметил, что в новых субъектах страны продолжается строительство и ремонт жилья, дорог, объектов социальной сферы и энергетики, инфраструктуры, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Несмотря на непростую текущую ситуацию, налаживаются сельскохозяйственное и промышленное производства.
"К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития", – подчеркнул Путин.
Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года. А также утвержден проект восстановления новых субъектов Российской Федерации на 2024 – 2026 годы.
Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Кроме того, на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.
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