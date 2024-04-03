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Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень

Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень

Качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Об этом в ходе церемонии... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T18:24

2024-04-03T18:24

2024-04-03T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Об этом в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах сказал президент России Владимир Путин.Российский лидер отметил, что в новых субъектах страны продолжается строительство и ремонт жилья, дорог, объектов социальной сферы и энергетики, инфраструктуры, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Несмотря на непростую текущую ситуацию, налаживаются сельскохозяйственное и промышленное производства.Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года. А также утвержден проект восстановления новых субъектов Российской Федерации на 2024 – 2026 годы.Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Кроме того, на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Они наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской областиМРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - ПутинКрым и приграничные регионы получат еще миллиард рублей на экономику

новые регионы россии

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2024

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