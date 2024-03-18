https://crimea.ria.ru/20240318/oni-nashi-bratya-kak-krym-pomogaet-integratsii-khersonskoy-oblasti-1135809816.html

Они наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской области

Они наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Они наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской области

Республика Крым активно помогает Херсонской области полноценно интегрироваться в Россию, в новом регионе РФ практически нет ни одного направления, где бы ни... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T17:43

2024-03-18T17:43

2024-03-18T17:43

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ГЕНИЧЕСК, 18 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Республика Крым активно помогает Херсонской области полноценно интегрироваться в Россию, в новом регионе РФ практически нет ни одного направления, где бы ни работали специалисты из Крыма. Об этом РИА Новости Крым заявил первый заместитель губернатора Херсонской области Игорь Чагаев."Жители Херсонской области воспринимают жителей Крыма и Севастополя как родных, потому что много родственных связей, много уже восстановлено экономических связей. У нас в органах власти работает много людей из Крыма, которые не побоялись обстрелов и угроз, приехали к нам и работают вместе с нами по формированию органов местного самоуправления, по реализации национальных проектов, а также оказывают юридическую помощь", – сказал первый вице-губернатор.По словам Чагаева, Херсонская область во многом опирается на опыт Крыма и Севастополя по формированию структуры органов местного самоуправления, реализации различных программ, работе социальных учреждений.18 марта Крым, Севастополь и вся Россия отмечают 10-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что решение вернуть Крым в состав России было осознанным и верным, оно в полной мере оправдало ожидания людей и послужило укреплению и развитию РФ.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что выбор, сделанный 10 лет назад, показал всему миру силу духа и характер крымчан. Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь указал, что за прошедшие 10 лет в Крыму и Севастополе были построены многие объекты, которые сделали жизнь людей комфортнее.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник для всей страны: Крым поздравляют с 10-летием воссоединенияСорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президентаНам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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