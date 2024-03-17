https://crimea.ria.ru/20240317/sorvat-ne-udalos-vlasti-khersonschiny-o-vyborakh-prezidenta-v-regione-1135779788.html
Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента
Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента
Несмотря на всевозможные попытки киевского режима сорвать голосование на выборах президента РФ в Херсонской области, местные жители активно шли на участки. Об... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T18:16
2024-03-17T18:16
2024-03-17T18:27
выборы президента россии
херсонская область
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
выборы
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Несмотря на всевозможные попытки киевского режима сорвать голосование на выборах президента РФ в Херсонской области, местные жители активно шли на участки. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый вице-губернатор Херсонской области Игорь Чагаев. По словам Чагаева, первые в Херсонской области выборы президента России показали, что регион един и дружен как никогда. Обстрелами и запугиваниями киевский режим показал, как он относится к жителям. С другой стороны, Российская Федерация, правительство РФ, регионы-шефы обеспечили колоссальный рывок в развитии области. "Ремонтируются дороги и социальные объекты, жители своевременно получают все полагающиеся им выплаты. Жители нашей области увидели своими глазами и сравнили, как к ним относится Украина, и что делает для них Россия. Наши люди благодарны за это России и хотят, чтобы регион развивался и дальше", - отметил Чагаев. Он подчеркнул, что прошедшие после воссоединения Херсонской области с Россией позитивные изменения в жизни региона и обусловили высокую активность избирателей на выборах президента РФ.Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы президента России. Жители области могли проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования работал 61 стационарный участок. Голосование проходило с 8:00 до 16:00 по местному времени.Губернатор региона Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом.Читайте также на РИА Новости Крым:Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской областиНа выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войныНам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу
https://crimea.ria.ru/20240317/ocheredi-na-uchastkakh-kak-prokhodit-finalnyy-den-vyborov-na-khersonschine-1135764652.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, выборы, украина, новые регионы россии, новости, общество
Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента
Попытки Киева сорвать выборы президента РФ в Херсонской области провалились - власти
18:16 17.03.2024 (обновлено: 18:27 17.03.2024)
ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Несмотря на всевозможные попытки киевского режима сорвать голосование на выборах президента РФ в Херсонской области, местные жители активно шли на участки. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый вице-губернатор Херсонской области Игорь Чагаев.
"Противник не успокоился до последнего момента. В преддверии старта избирательной кампании враги разными методами, через СМИ, чат-боты, телефонные звонки, Telegram-каналы, угрожали членам наших комиссий и избирателям, пытались их запугать, вплоть до физической расправы, чтобы заставить отказаться от своих намерений участвовать в проведении выборов. Также враг предпринял теракты в Скадовске, Каховском и Алешкинским округах. Но у него ничего не вышло. Явка жителей Херсонской области превысила 80%. Это историческая активность", - сказал первый заместитель губернатора.
По словам Чагаева, первые в Херсонской области выборы президента России показали, что регион един и дружен как никогда. Обстрелами и запугиваниями киевский режим показал, как он относится к жителям. С другой стороны, Российская Федерация, правительство РФ, регионы-шефы обеспечили колоссальный рывок в развитии области.
"Ремонтируются дороги и социальные объекты, жители своевременно получают все полагающиеся им выплаты. Жители нашей области увидели своими глазами и сравнили, как к ним относится Украина, и что делает для них Россия. Наши люди благодарны за это России и хотят, чтобы регион развивался и дальше", - отметил Чагаев.
Он подчеркнул, что прошедшие после воссоединения Херсонской области с Россией позитивные изменения в жизни региона и обусловили высокую активность избирателей на выборах президента РФ.
Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы президента России. Жители области могли проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования работал 61 стационарный участок. Голосование проходило с 8:00 до 16:00 по местному времени.
Губернатор региона Владимир Сальдо
назвал выборы президента РФ историческим моментом.
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