https://crimea.ria.ru/20240317/sorvat-ne-udalos-vlasti-khersonschiny-o-vyborakh-prezidenta-v-regione-1135779788.html

Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента

Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента

Несмотря на всевозможные попытки киевского режима сорвать голосование на выборах президента РФ в Херсонской области, местные жители активно шли на участки. Об... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T18:16

2024-03-17T18:16

2024-03-17T18:27

выборы президента россии

херсонская область

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

выборы

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общество

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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Несмотря на всевозможные попытки киевского режима сорвать голосование на выборах президента РФ в Херсонской области, местные жители активно шли на участки. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый вице-губернатор Херсонской области Игорь Чагаев. По словам Чагаева, первые в Херсонской области выборы президента России показали, что регион един и дружен как никогда. Обстрелами и запугиваниями киевский режим показал, как он относится к жителям. С другой стороны, Российская Федерация, правительство РФ, регионы-шефы обеспечили колоссальный рывок в развитии области. "Ремонтируются дороги и социальные объекты, жители своевременно получают все полагающиеся им выплаты. Жители нашей области увидели своими глазами и сравнили, как к ним относится Украина, и что делает для них Россия. Наши люди благодарны за это России и хотят, чтобы регион развивался и дальше", - отметил Чагаев. Он подчеркнул, что прошедшие после воссоединения Херсонской области с Россией позитивные изменения в жизни региона и обусловили высокую активность избирателей на выборах президента РФ.Для Херсонской области, как и для остальных новых субъектов РФ, это первые выборы президента России. Жители области могли проголосовать непосредственно на участках и на дому. В основные дни голосования работал 61 стационарный участок. Голосование проходило с 8:00 до 16:00 по местному времени.Губернатор региона Владимир Сальдо назвал выборы президента РФ историческим моментом.Читайте также на РИА Новости Крым:Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской областиНа выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войныНам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу

https://crimea.ria.ru/20240317/ocheredi-na-uchastkakh-kak-prokhodit-finalnyy-den-vyborov-na-khersonschine-1135764652.html

херсонская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, выборы, украина, новые регионы россии, новости, общество