Праздник для всей страны: Крым поздравляют с 10-летием воссоединения
Российские политики поздравили Крым с 10-летием воссоединения с РФ
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПразднование годовщины воссоединения Крыма с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Политики и общественные деятели поздравили Крым и Севастополь с 10-летнием воссоединения с Россией. Свои поздравления с пожеланием региону процветания опубликовали руководители Совфеда, правительства России, губернаторы, мэры городов и другие известные личности.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что решение вернуть Крым в состав России было осознанным и верным.
"В 2024 году исполняется десять лет со дня возвращения Крыма в состав исторической родины, и это большой праздник для всех, кому небезразлична судьба Отечества. Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот шаг был осознанным и верным, в полной мере оправдал ожидания людей, послужил укреплению и развитию нашего государства", - говорится в поздравительной телеграмме.
Выбор, сделанный 10 лет назад, показал всему миру силу духа и характер крымчан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"За это время мы вместе прошли большой путь. Необходимо делать все, чтобы наша страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей. Вместе мы обязательно преодолеем любые вызовы. В сплоченности, любви к Родине, вере в Россию — наша сила. С праздником!", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поблагодарил крымчан за выбор, сделанный в марте 2014 года, и отметил разительные изменения на полуострове.
"В Республике Крым и Севастополе были построены многие объекты, которые сделали жизнь людей комфортнее. Хочу поблагодарить крымчан за то, что 10 лет назад вы приняли решение войти в состав России. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Мы будем продолжать трудиться для процветания полуострова", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушили подчеркнул мужество и твердость, которые проявили крымчане в 2014 году.
"18 марта – праздник всероссийский, а для нас, жителей Донбасса, тем более значимый, ведь именно примером Крыма мы вдохновлялись многие годы, пока стремились к возвращению в семью российских регионов. Мы навсегда запомнили те тревожные, но при этом и очень воодушевляющие дни весны 2014 года, мужество, твердость духа, верность правде и справедливости крымчан", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в составе России полуостров "изменился в лучшую сторону до неузнаваемости".
"Ныне это один из самых развитых и комфортных для жизни регионов России. Дорогие крымчане, сегодня вы можете гордиться собой — это в полной мере ваша заслуга, результат вашей смелости, решительности и политической воли, проявленных 10 лет назад", - отметил он.
В своем поздравлении губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил руководителей Крыма и Севастополя за поддержку и помощь.
"Сегодня Республика Крым и город Севастополь оказывают неоценимую помощь и поддержку Запорожской области, в самые сложные моменты протягивая руку помощи и поддерживая на каждом этапе. Крым и Севастополь все эти годы были для нас примером, ориентиром и вселяли в нас твердую уверенность в том, что нет ничего невозможного", - написал он в своем Telegram.
Мужество и волю крымчан отметил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что Крым и Кубань – добрые соседи и друзья.
"Наши добрые соседи и друзья выбрали безопасность, развитие и движение к лучшему будущему вместе с Россией. А Крымская весна для всех нас стала символом народного единения, твердой гражданской позиции и веры людей в свое государство. Уверен, вместе нам по плечу справиться с любыми вызовами - мы продолжим развивать сотрудничество с Крымом и будем сообща работать во благо нашей страны", - сказал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что дата 18 марта стала символом восстановления исторической справедливости.
"Сегодня день, значение которого для нашей страны и народа сложно переоценить: десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости. Благодаря сплочению нашей страны и объединению граждан мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности", - подчеркнул Собянин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".