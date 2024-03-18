https://crimea.ria.ru/20240318/prazdnik-dlya-vsey-strany-krym-pozdravlyayut-s-10-letiem-vossoedineniya-1135798306.html

Праздник для всей страны: Крым поздравляют с 10-летием воссоединения

Праздник для всей страны: Крым поздравляют с 10-летием воссоединения - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Праздник для всей страны: Крым поздравляют с 10-летием воссоединения

Политики и общественные деятели поздравили Крым и Севастополь с 10-летнием воссоединения с Россией. Свои поздравления с пожеланием региону процветания... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T13:00

2024-03-18T13:00

2024-03-18T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Политики и общественные деятели поздравили Крым и Севастополь с 10-летнием воссоединения с Россией. Свои поздравления с пожеланием региону процветания опубликовали руководители Совфеда, правительства России, губернаторы, мэры городов и другие известные личности.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что решение вернуть Крым в состав России было осознанным и верным.Выбор, сделанный 10 лет назад, показал всему миру силу духа и характер крымчан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поблагодарил крымчан за выбор, сделанный в марте 2014 года, и отметил разительные изменения на полуострове.Глава Донецкой народной республики Денис Пушили подчеркнул мужество и твердость, которые проявили крымчане в 2014 году.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в составе России полуостров "изменился в лучшую сторону до неузнаваемости".В своем поздравлении губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поблагодарил руководителей Крыма и Севастополя за поддержку и помощь.Мужество и волю крымчан отметил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что Крым и Кубань – добрые соседи и друзья.Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что дата 18 марта стала символом восстановления исторической справедливости.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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