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МРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - Путин

МРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - Путин - РИА Новости Крым, 01.04.2024

МРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - Путин

Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей. Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T14:19

2024-04-01T14:19

2024-04-01T14:19

минимальный размер оплаты труда (мрот)

владимир путин (политик)

россия

зарплата

общество

правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей. Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин.Ответственным за исполнение поручения российский президент назначил главу правительства Михаила Мишустина. Отчет об исполнении должен быть представлен до 15 марта 2025 года и далее один раз в полгода.Повышение доходов и качества жизни граждан президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом для России.По итогам третьего квартала прошлого года более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными.Ранее по поручению президента, размер минимальной оплаты труда был увеличен на 18,5% с 1 января 2024 года и составил 19 242 рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКак и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 годуИндексация маткапитала, а также других выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля

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2024

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минимальный размер оплаты труда (мрот), владимир путин (политик), россия, зарплата, общество, правительство россии, новости