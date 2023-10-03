https://crimea.ria.ru/20231003/siluanov-na-vyplaty-semyam-s-detmi-predusmotreno-bolee-4-trln-rubley-1131827930.html

Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей

Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей

Более 2,5 трлн рублей ежегодно предусмотрено в проекте бюджета России на 2024-2026 годы для выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, опережающий рост... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T21:22

2023-10-03T21:22

2023-10-03T21:22

россия

экономика

антон силуанов

федеральный бюджет

пенсия

социальная пенсия

материнский капитал

соцзащита

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Более 2,5 трлн рублей ежегодно предусмотрено в проекте бюджета России на 2024-2026 годы для выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, опережающий рост минимального размера оплаты труда, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024-2026 годы сообщил глава Минфина Антон Силуанов.В частности, проект бюджета на 2024-2026 годы предусматривает индексацию пенсий на 7,5%. Средний размер такой пенсии в следующем году составит 23 244 рублей. Общий объем расходов на индексацию составит 600 млрд рублей.На выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей."Материнский капитал получат более четырех миллионов семей. Сумму выплаты проиндексируют на прогнозную инфляцию. На эти цели учтено около 1,6 трлн рублей на три года", – продолжил министр.Кроме того, будет продолжена реализация программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Также более 100 млрд рублей направят на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта.Еще одно приоритетное направление – модернизация первичного звена здравоохранения. На эти цели предусмотрено более 200 млрд рублей. В том числе запланировано строительство 1700 фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт более шести тысяч амбулаторий и поликлиник.Министр отметил, что меры социальной поддержки на территории России предоставляются по единому стандарту с использованием механизма "Социального казначейства". На выплату единого пособия из федерального бюджета предусмотрено 4,4 трлн рублей на 2024-2026 годы, что позволит помочь более чем 10 миллионам граждан.Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что все социальные обязательства перед россиянами будут индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаКому повысят пенсии в октябреКниги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре

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россия, экономика, антон силуанов, федеральный бюджет, пенсия, социальная пенсия, материнский капитал, соцзащита, здравоохранение в россии, общество, инфляция