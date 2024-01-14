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Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 году - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 году
Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 году - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 году
Долгосрочные инвестиции стали выгоднее для граждан России с начала 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук,... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T07:46
2024-01-14T07:46
россия
радио "спутник в крыму"
мнения
совет эксперта
андрей вершицкий
деньги
финансы
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Долгосрочные инвестиции стали выгоднее для граждан России с начала 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Гость студии отметил, что до 1 января 2024 года существовали два вида инвестиционных счетов – ИИС-1 и ИИС-2. Первый освобождался от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), второй – от уплаты НДФЛ при продаже акций при закрытии счета. С начала года открытые ранее счета действуют и далее, но вновь открыть счета старых видов уже не получится.При этом продлевается срок действия такого счета. Для первых трех лет – с 2024 до 2026 год – он составляет пять лет. Далее предусмотрен постепенный рост. В 2031 году срок действия такого счета будет составлять 10 лет.Эксперт отметил, что в произошедшей реформе инвестсчетов для граждан существуют как преимущества, так и недостатки. При этом указал, что "безусловно хорошо, что государство вовлекает граждан в долгосрочное инвестирование".По мнению кандидата экономических наук, инвестирование позволяет гражданам накопить деньги на будущее, приучает аккумулировать средства на дальнейшие расходы. При этом государство стимулирует людей при помощи налоговых льгот и других механизмов, повышая таким образом доходность инвестиций.Говоря об уровне доходности ценных бумаг, эксперт отметил, что для инвесторов, которые не хотят каждый день следить за котировками, существуют так называемые портфельные инвестиции.Он также отметил, что гособлигации являются менее рисковыми бумагами, так как их надежность обеспечена государством. И в сочетании с индивидуальными инвестиционными счетами позволяет получать хороший и стабильный доход.
https://crimea.ria.ru/20240106/kuda-ne-stoit-vkladyvat-dengi-v-2024-godu---mnenie-ekonomistov-1134017385.html
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россия, мнения, совет эксперта, андрей вершицкий, деньги, финансы, инвестиции
Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 году

Долгосрочные инвестиции стали выгоднее для граждан России в 2024 году – эксперт

07:46 14.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Долгосрочные инвестиции стали выгоднее для граждан России с начала 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.
Гость студии отметил, что до 1 января 2024 года существовали два вида инвестиционных счетов – ИИС-1 и ИИС-2. Первый освобождался от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), второй – от уплаты НДФЛ при продаже акций при закрытии счета. С начала года открытые ранее счета действуют и далее, но вновь открыть счета старых видов уже не получится.
"Появился новый счет – ИИС-3. Он комбинирует преимущества двух предыдущих. Это и возврат НДФЛ по счету возможен, и неуплата этого налога при продаже акций в конце периода", – пояснил Вершицкий.
При этом продлевается срок действия такого счета. Для первых трех лет – с 2024 до 2026 год – он составляет пять лет. Далее предусмотрен постепенный рост. В 2031 году срок действия такого счета будет составлять 10 лет.
Эксперт отметил, что в произошедшей реформе инвестсчетов для граждан существуют как преимущества, так и недостатки. При этом указал, что "безусловно хорошо, что государство вовлекает граждан в долгосрочное инвестирование".
По мнению кандидата экономических наук, инвестирование позволяет гражданам накопить деньги на будущее, приучает аккумулировать средства на дальнейшие расходы. При этом государство стимулирует людей при помощи налоговых льгот и других механизмов, повышая таким образом доходность инвестиций.
Говоря об уровне доходности ценных бумаг, эксперт отметил, что для инвесторов, которые не хотят каждый день следить за котировками, существуют так называемые портфельные инвестиции.

"Нужно просто скомплектовать сбалансированный портфель от 25 акций различных компаний из разных отраслей рынка и разных инструментов, и можно дальше спать спокойно. Этот портфель будет постепенно двигаться в нужном направлении – даже если какие-то акции "просядут", другие в это время вырастут", – пояснил Вершицкий.

Он также отметил, что гособлигации являются менее рисковыми бумагами, так как их надежность обеспечена государством. И в сочетании с индивидуальными инвестиционными счетами позволяет получать хороший и стабильный доход.

"Конечно, необходимо учитывать, что доходность гособлигаций ниже корпоративных, но и риск ниже. В последние годы банкротств корпораций или невыплат по облигациям не было, однако риски все-таки существуют", – добавил экономист.

Деньги - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
6 января, 09:56
Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов
 
Радио "Спутник в Крыму"РоссияМненияСовет экспертаАндрей ВершицкийДеньгиФинансыИнвестиции
 
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