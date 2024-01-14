https://crimea.ria.ru/20240114/kak-i-na-kakikh-tsennykh-bumagakh-smogut-zarabotat-grazhdane-rf-v-2024-godu-1134096412.html

Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 году

Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 году - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 году

Долгосрочные инвестиции стали выгоднее для граждан России с начала 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук,... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T07:46

2024-01-14T07:46

2024-01-14T07:46

россия

радио "спутник в крыму"

мнения

совет эксперта

андрей вершицкий

деньги

финансы

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Долгосрочные инвестиции стали выгоднее для граждан России с начала 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Гость студии отметил, что до 1 января 2024 года существовали два вида инвестиционных счетов – ИИС-1 и ИИС-2. Первый освобождался от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), второй – от уплаты НДФЛ при продаже акций при закрытии счета. С начала года открытые ранее счета действуют и далее, но вновь открыть счета старых видов уже не получится.При этом продлевается срок действия такого счета. Для первых трех лет – с 2024 до 2026 год – он составляет пять лет. Далее предусмотрен постепенный рост. В 2031 году срок действия такого счета будет составлять 10 лет.Эксперт отметил, что в произошедшей реформе инвестсчетов для граждан существуют как преимущества, так и недостатки. При этом указал, что "безусловно хорошо, что государство вовлекает граждан в долгосрочное инвестирование".По мнению кандидата экономических наук, инвестирование позволяет гражданам накопить деньги на будущее, приучает аккумулировать средства на дальнейшие расходы. При этом государство стимулирует людей при помощи налоговых льгот и других механизмов, повышая таким образом доходность инвестиций.Говоря об уровне доходности ценных бумаг, эксперт отметил, что для инвесторов, которые не хотят каждый день следить за котировками, существуют так называемые портфельные инвестиции.Он также отметил, что гособлигации являются менее рисковыми бумагами, так как их надежность обеспечена государством. И в сочетании с индивидуальными инвестиционными счетами позволяет получать хороший и стабильный доход.

https://crimea.ria.ru/20240106/kuda-ne-stoit-vkladyvat-dengi-v-2024-godu---mnenie-ekonomistov-1134017385.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мнения, совет эксперта, андрей вершицкий, деньги, финансы, инвестиции