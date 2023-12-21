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Более миллиона россиян вышли из-за черты бедности в этом году - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Более миллиона россиян вышли из-за черты бедности в этом году
Более миллиона россиян вышли из-за черты бедности в этом году - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Более миллиона россиян вышли из-за черты бедности в этом году
Более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными по итогам третьего квартала этого года. Об... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T20:14
2023-12-21T20:14
россия
татьяна голикова
общество
соцзащита
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными по итогам третьего квартала этого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.При этом вырос размер доходов более 70% малоимущих граждан, еще 30% заканчивают с бедностью благодаря поддержке в рамках социального контракта, добавила вице-премьер.Получателями помощи в рамках соцконтрактов являются 229 тысяч человек, с учетом членов семей – более 671 тысячи россиян. С 1 января 2024 года такой контракт можно будет заключить, подав заявление на портале госуслуг с минимальным количеством документов.Голикова также отметила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачейПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийРост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин
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россия, татьяна голикова, общество, соцзащита, новости
Более миллиона россиян вышли из-за черты бедности в этом году

Адресная работа помогла миллиону россиян выйти из-за черты бедности - Голикова

20:14 21.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПенсионер держит в руках кошелек и деньги
Пенсионер держит в руках кошелек и деньги - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными по итогам третьего квартала этого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"В результате адресной работы с малообеспеченными группами населения в третьем квартале рост доходов в номинальном выражении у граждан с наиболее низкими доходами составил в среднем 108,5%. Если переводить это в количество людей, то 1,1 миллиона наших граждан вышли из бедности", – сказала Голикова.
При этом вырос размер доходов более 70% малоимущих граждан, еще 30% заканчивают с бедностью благодаря поддержке в рамках социального контракта, добавила вице-премьер.
Получателями помощи в рамках соцконтрактов являются 229 тысяч человек, с учетом членов семей – более 671 тысячи россиян. С 1 января 2024 года такой контракт можно будет заключить, подав заявление на портале госуслуг с минимальным количеством документов.
"Семьи, чей доход превышает прожиточный минимум, с 1 января 2023 года имеют возможность из средств материнского капитала получать ежемесячную выплату на любого из детей в возрасте до трех лет в размере прожиточного минимума на ребенка. И этой нормой в 2023 году на данный момент времен воспользовалось 402 тысячи семей", - уточнила вице-премьер.
Голикова также отметила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года.
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РоссияТатьяна ГоликоваОбществоСоцзащитаНовости
 
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