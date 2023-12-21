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Более миллиона россиян вышли из-за черты бедности в этом году

Более миллиона россиян вышли из-за черты бедности в этом году - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Более миллиона россиян вышли из-за черты бедности в этом году

Более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными по итогам третьего квартала этого года. Об... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T20:14

2023-12-21T20:14

2023-12-21T20:14

россия

татьяна голикова

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными по итогам третьего квартала этого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.При этом вырос размер доходов более 70% малоимущих граждан, еще 30% заканчивают с бедностью благодаря поддержке в рамках социального контракта, добавила вице-премьер.Получателями помощи в рамках соцконтрактов являются 229 тысяч человек, с учетом членов семей – более 671 тысячи россиян. С 1 января 2024 года такой контракт можно будет заключить, подав заявление на портале госуслуг с минимальным количеством документов.Голикова также отметила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачейПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийРост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин

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россия, татьяна голикова, общество, соцзащита, новости