https://crimea.ria.ru/20231206/byudzhet-kryma-na-2024-god-chto-budet-s-zarplatami-uchiteley-i-vrachey-1133343495.html

Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей

Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей

Самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T14:08

2023-12-06T14:08

2023-12-06T14:24

крымский бюджет

новости крыма

крым

деньги

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены. Об этом журналистам сообщила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико.В среду, 6 декабря, парламент Крыма утвердил бюджет республики на 2024 год с дефицитом 2,1 миллиарда рублей.Также она отметила, что на образование в 2024 году будет потрачено более 43 млрд рублей, поскольку это тоже приоритетная отрасль.И добавила, что приоритетной также остается жилищно-коммунальная сфера – на ЖКХ будет направлено более 26 млрд рублей.На здравоохранение направят свыше 17 млрд рублей в 2024 году, на культуру – больше 5 млрд рублей, а на физкультуру, обеспечение спортивных школ и команд – 1,5 млрд рублей.По ее словам, источником пополнения бюджета также являются налоговые и неналоговые доходы.Также она напомнила, что еще в 2015 году собственные доходы бюджета составляли всего чуть более 20 млрд рублей, тогда как сегодня – более 73 млрд."Мы не сидим и не ждем дотаций из федерального центра, а работаем. И собственные доходы выросли уже более, чем в три раза", - резюмировала министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налоговПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийНационализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский бюджет, новости крыма, крым, деньги, финансы