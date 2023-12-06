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Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей
Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей
Самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T14:08
2023-12-06T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены. Об этом журналистам сообщила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико.В среду, 6 декабря, парламент Крыма утвердил бюджет республики на 2024 год с дефицитом 2,1 миллиарда рублей.Также она отметила, что на образование в 2024 году будет потрачено более 43 млрд рублей, поскольку это тоже приоритетная отрасль.И добавила, что приоритетной также остается жилищно-коммунальная сфера – на ЖКХ будет направлено более 26 млрд рублей.На здравоохранение направят свыше 17 млрд рублей в 2024 году, на культуру – больше 5 млрд рублей, а на физкультуру, обеспечение спортивных школ и команд – 1,5 млрд рублей.По ее словам, источником пополнения бюджета также являются налоговые и неналоговые доходы.Также она напомнила, что еще в 2015 году собственные доходы бюджета составляли всего чуть более 20 млрд рублей, тогда как сегодня – более 73 млрд."Мы не сидим и не ждем дотаций из федерального центра, а работаем. И собственные доходы выросли уже более, чем в три раза", - резюмировала министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налоговПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийНационализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион
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крымский бюджет, новости крыма, крым, деньги, финансы
Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей

В бюджете Крыма на 2024 год приоритетными статьями останутся социальные

14:08 06.12.2023 (обновлено: 14:24 06.12.2023)
 
© РИА Новости КрымБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Самыми приоритетными статьями бюджета на следующий год останутся социальные. Так, все социальные выплаты будут сохранены, заработные платы сотрудников сферы образования, медицины и культуры – увеличены. Об этом журналистам сообщила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
В среду, 6 декабря, парламент Крыма утвердил бюджет республики на 2024 год с дефицитом 2,1 миллиарда рублей.

"Основные приоритеты – социальные. Все социальные выплаты будут сохранены. И многие увеличены в связи с ростом МРОТ с 1 января 2024 года. Наиболее существенные изменения коснулись увеличения заработных плат в сфере образования, медицины и культуры, потому что к этой сумме добавлено фактически 3,9 млрд рублей на увеличение заработных плат в этих отраслях по основным категориям, тем, которые попадают под указы президента", – сказала Кивико.

Также она отметила, что на образование в 2024 году будет потрачено более 43 млрд рублей, поскольку это тоже приоритетная отрасль.

"На социальную политику в 2024 году будет направлено более 31 млрд, поэтому все, кто получает социальные выплаты, могут не переживать – все выплаты запланированы в полном объеме", сказала министр финансов.

И добавила, что приоритетной также остается жилищно-коммунальная сфера – на ЖКХ будет направлено более 26 млрд рублей.
На здравоохранение направят свыше 17 млрд рублей в 2024 году, на культуру – больше 5 млрд рублей, а на физкультуру, обеспечение спортивных школ и команд – 1,5 млрд рублей.

"Конечно, очень большие средства направлены на дороги. В полном объеме заложены суммы на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог", – добавила министр.

По ее словам, источником пополнения бюджета также являются налоговые и неналоговые доходы.

"Мы очень активно работаем над налоговыми и неналоговыми доходами. И сегодня во втором чтении поправили параметры и увеличили собственные доходы бюджета на 2024-2026 года за счет созданных рабочих мест и увеличения заработной платы, а, соответственно, и НДФЛ", – отметила Кивико.

Также она напомнила, что еще в 2015 году собственные доходы бюджета составляли всего чуть более 20 млрд рублей, тогда как сегодня – более 73 млрд.
"Мы не сидим и не ждем дотаций из федерального центра, а работаем. И собственные доходы выросли уже более, чем в три раза", - резюмировала министр.
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