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Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
Крымские самозанятые заплатили в региональный бюджет более одного миллиарда налогов. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T18:01
2023-11-29T18:01
ирина кивико
налоги
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новости крыма
самозанятость
финансы
совет министров рк
минфин крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Крымские самозанятые заплатили в региональный бюджет более одного миллиарда налогов. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По словам главы республиканского минфина, данным налоговым режимом воспользовались уже более 124 тысяч человек. Совокупный заработок составил 28,4 млрд рублей, сумма среднего чека составила 3817 рублей.Как правило, плательщиками налога на профессиональный доход выступают занятые в сфере грузовых и пассажирских перевозок, такси, строители, представители бьюти-индустрии и сдающие недвижимость в наем граждане.Министр также отметила, что самозанятым в Крыму доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Для них проводят обучающие мастер-классы и образовательные курсы, самозанятые также могут получить имущественную поддержку и микрозаймы на льготных условиях.Специальный режим в республике введен с 1 июля 2020 года. Им могут воспользоваться физлица и индивидуальные предприниматели при соблюдении условий: нет работодателя, с которым заключен трудовой договор, не привлекаются наемные работники по трудовым договорам. Сумма дохода нарастающим итогом в течение года не должна превышать 2,4 млн рублей. Самозанятые платят с доходов только налог в 4 или 6%.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава ФНС Крыма: какие схемы не помогут скрыть доход и не платить налогиКак в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостьюПониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 году
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ирина кивико, налоги, крым, новости крыма, самозанятость, финансы, совет министров рк, минфин крыма
Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов

Более миллиарда рублей налогов заплатили самозанятые в Крыму – министр финансов Крыма

18:01 29.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции
Работа налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Крымские самозанятые заплатили в региональный бюджет более одного миллиарда налогов. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
"Самозанятые крымчане заплатили больше 1 млрд рублей налогов", – сообщила Кивико.
По словам главы республиканского минфина, данным налоговым режимом воспользовались уже более 124 тысяч человек. Совокупный заработок составил 28,4 млрд рублей, сумма среднего чека составила 3817 рублей.
Как правило, плательщиками налога на профессиональный доход выступают занятые в сфере грузовых и пассажирских перевозок, такси, строители, представители бьюти-индустрии и сдающие недвижимость в наем граждане.
Министр также отметила, что самозанятым в Крыму доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Для них проводят обучающие мастер-классы и образовательные курсы, самозанятые также могут получить имущественную поддержку и микрозаймы на льготных условиях.
Специальный режим в республике введен с 1 июля 2020 года. Им могут воспользоваться физлица и индивидуальные предприниматели при соблюдении условий: нет работодателя, с которым заключен трудовой договор, не привлекаются наемные работники по трудовым договорам. Сумма дохода нарастающим итогом в течение года не должна превышать 2,4 млн рублей. Самозанятые платят с доходов только налог в 4 или 6%.
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Ирина КивикоНалогиКрымНовости КрымаСамозанятостьФинансыСовет министров РКМинфин Крыма
 
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