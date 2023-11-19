https://crimea.ria.ru/20231119/glava-fns-kryma-kakie-skhemy-ne-pomogut-skryt-dokhod-i-ne-platit-nalogi-1132838143.html

Глава ФНС Крыма: какие схемы не помогут скрыть доход и не платить налоги

Глава ФНС Крыма: какие схемы не помогут скрыть доход и не платить налоги - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Глава ФНС Крыма: какие схемы не помогут скрыть доход и не платить налоги

Крупные производственные компании и отельные комплексы являются самыми прозрачными с точки зрения налогообложения. В тоже время занятые в строительстве,... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T12:57

2023-11-19T12:57

2023-11-19T13:00

роман наздрачев

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

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фнс россии по республике крым

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закон и право

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СИФМЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Крупные производственные компании и отельные комплексы являются самыми прозрачными с точки зрения налогообложения. В тоже время занятые в строительстве, торговле и общепите предприятия гораздо чаще становятся объектом внимания УФНС в Крыму. Об этом и способах вывода из тени объектов налогообложения в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.Среди наиболее часто встречающихся схем эксперт назвал предоставление некорректных данных по налогу на добавленную стоимость.Еще одна распространенная схема сокрытия выручки и доходов – использование фиктивных поставщиков. При этом налоговый орган обладает базой данных о перемещении денежных средств по счетам всех налогоплательщиков на территории Российской Федерации, специалистам достаточно просто выявить нарушения. В таком случае предприятие также получает уведомление, что указанных расходов произведено не было, в связи с чем прибыль больше, а значит и налог на добавленную стоимость также больше.Чтобы предостеречь предпринимателей от необдуманных шагов, руководитель УФНС в Крыму подчеркнул, что "в ведомство поступает информация из более чем 50 источников, включая органы власти и нотариусов". Вся эта информация обрабатывается. В первую очередь отрабатываются более крупные суммы, далее – по нисходящей. В комплексе это помогает вывести из тени объекты налогообложения – выручка, заработная плата и имущество.Ранее Роман Наздрачев сообщил, что более 200 договоров с резидентами СЭЗ Крыма были расторгнуты по причине нарушения налогового законодательства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостьюПониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 годуНалоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман наздрачев, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), крым, фнс россии по республике крым, новости крыма, закон и право