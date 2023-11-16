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В Крыму расторгли более 200 договоров с резидентами СЭЗ
В Крыму расторгли более 200 договоров с резидентами СЭЗ - РИА Новости Крым, 16.11.2023
В Крыму расторгли более 200 договоров с резидентами СЭЗ
Более 200 договоров с резидентами СЭЗ расторгнуты в Крыму из-за невыполнения налоговых обязательств. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T15:43
2023-11-16T15:43
2023-11-16T16:47
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свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
экономика
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
роман наздрачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Более 200 договоров с резидентами СЭЗ расторгнуты в Крыму из-за невыполнения налоговых обязательств. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.По словам глава УФНС по Республике Крым, подавляющее число компаний-резидентов свободной экономической зоны, добросовестно исполняющих договорные обязательства, создают новые рабочие места и платят налоги. Однако есть и исключения.Как ранее сообщал спикер Госсовета РК Владимир Константинов, объем инвестиций в экономику региона с начала работы свободной экономической зоны составил 266 млрд рублей.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублейКрым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – властиСможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, экономика, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), роман наздрачев, видео
В Крыму расторгли более 200 договоров с резидентами СЭЗ
В Крыму расторгли 211 договоров об участии в свободной экономической зоне
15:43 16.11.2023 (обновлено: 16:47 16.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Более 200 договоров с резидентами СЭЗ расторгнуты в Крыму из-за невыполнения налоговых обязательств. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.
По словам глава УФНС по Республике Крым, подавляющее число компаний-резидентов свободной экономической зоны, добросовестно исполняющих договорные обязательства, создают новые рабочие места и платят налоги. Однако есть и исключения.
"В этом году расторгнуты 211 договоров об участии в СЭЗ, в бюджет возвращено более миллиарда рублей. В том числе 593 млн страховых взносов и 417 млн рублей налога на прибыль", – сообщил Наздрачев.
Как ранее сообщал спикер Госсовета РК Владимир Константинов, объем инвестиций в экономику региона с начала работы свободной экономической зоны составил 266 млрд рублей.
Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).
В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
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