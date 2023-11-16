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В Крыму расторгли более 200 договоров с резидентами СЭЗ

В Крыму расторгли более 200 договоров с резидентами СЭЗ - РИА Новости Крым, 16.11.2023

В Крыму расторгли более 200 договоров с резидентами СЭЗ

Более 200 договоров с резидентами СЭЗ расторгнуты в Крыму из-за невыполнения налоговых обязательств. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T15:43

2023-11-16T15:43

2023-11-16T16:47

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свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

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роман наздрачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Более 200 договоров с резидентами СЭЗ расторгнуты в Крыму из-за невыполнения налоговых обязательств. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.По словам глава УФНС по Республике Крым, подавляющее число компаний-резидентов свободной экономической зоны, добросовестно исполняющих договорные обязательства, создают новые рабочие места и платят налоги. Однако есть и исключения.Как ранее сообщал спикер Госсовета РК Владимир Константинов, объем инвестиций в экономику региона с начала работы свободной экономической зоны составил 266 млрд рублей.Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублейКрым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – властиСможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, экономика, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), роман наздрачев, видео