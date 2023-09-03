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Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
Крым сохраняет позиции региона с благоприятным инвестиционным климатом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T08:48
2023-09-03T08:48
радио "спутник в крыму"
ольга виноградова
инвестиции
крым
государственный совет рк (госсовет)
крымский бюджет
налоги
минэкономразвития россии
туризм в крыму
крым курортный
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Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике ГС РК Ольга Виноградова.
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике ГС РК Ольга Виноградова.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Крым сохраняет позиции региона с благоприятным инвестиционным климатом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Влияние на инвестиционный климат оказывают стабильность налоговой нагрузки, предсказуемость правил игры, также большую роль играет отсутствие административного давления, перечислила гостья студии.Председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике отметила, что Крым всегда лидировал в уровне поддержки бизнеса. Особый вклад в этом направление внесли подведомственные Минэкономразвития организации: Фонд микрофинансирования и Дом предпринимателя. Кроме того, огромное количество дополнительных мер разрабатывается для поддержки предприятий туристической отрасли. В частности, по результатам курортного сезона предприятия из неблагоприятных районов могут получить помощь сверх 4 МОРТ для сохранения занятости.Читайте также на РИА новости Крым:Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублейВ Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курортСможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
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ольга виноградова, инвестиции, крым, государственный совет рк (госсовет), крымский бюджет, налоги, минэкономразвития россии, туризм в крыму, крым курортный
Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти

Госсовет РК: Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестиционным климатом

08:48 03.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Крым сохраняет позиции региона с благоприятным инвестиционным климатом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике ГС РК Ольга Виноградова.
08:48
Влияние на инвестиционный климат оказывают стабильность налоговой нагрузки, предсказуемость правил игры, также большую роль играет отсутствие административного давления, перечислила гостья студии.
"Крым является одним из лидеров по сохранению лучшего инвестиционного климата и лучших инвестиционных практик в стране. Если в прошлом году Крым был на 7 месте среди всех регионов, то в этом году смог сохранил позиции, но по некоторым практикам поднялся на 4 место среди всех регионов РФ", – сообщила Виноградова.
Председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике отметила, что Крым всегда лидировал в уровне поддержки бизнеса. Особый вклад в этом направление внесли подведомственные Минэкономразвития организации: Фонд микрофинансирования и Дом предпринимателя. Кроме того, огромное количество дополнительных мер разрабатывается для поддержки предприятий туристической отрасли. В частности, по результатам курортного сезона предприятия из неблагоприятных районов могут получить помощь сверх 4 МОРТ для сохранения занятости.
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