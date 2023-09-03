https://crimea.ria.ru/20230903/krym-sokhranil-pozitsii-regiona-s-blagopriyatnym-investklimatom--vlasti-1131053030.html
Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
Крым сохраняет позиции региона с благоприятным инвестиционным климатом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T08:48
2023-09-03T08:48
2023-09-03T08:48
радио "спутник в крыму"
ольга виноградова
инвестиции
крым
государственный совет рк (госсовет)
крымский бюджет
налоги
минэкономразвития россии
туризм в крыму
крым курортный
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Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике ГС РК Ольга Виноградова.
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике ГС РК Ольга Виноградова.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Крым сохраняет позиции региона с благоприятным инвестиционным климатом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Влияние на инвестиционный климат оказывают стабильность налоговой нагрузки, предсказуемость правил игры, также большую роль играет отсутствие административного давления, перечислила гостья студии.Председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике отметила, что Крым всегда лидировал в уровне поддержки бизнеса. Особый вклад в этом направление внесли подведомственные Минэкономразвития организации: Фонд микрофинансирования и Дом предпринимателя. Кроме того, огромное количество дополнительных мер разрабатывается для поддержки предприятий туристической отрасли. В частности, по результатам курортного сезона предприятия из неблагоприятных районов могут получить помощь сверх 4 МОРТ для сохранения занятости.Читайте также на РИА новости Крым:Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублейВ Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курортСможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
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ольга виноградова, инвестиции, крым, государственный совет рк (госсовет), крымский бюджет, налоги, минэкономразвития россии, туризм в крыму, крым курортный
Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
Госсовет РК: Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестиционным климатом