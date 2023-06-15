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Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T16:37
2023-06-15T16:37
2023-06-15T16:37
пмэф
экономика
инвестиции
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
финансы
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жилье
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости Крым. Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную президентом России. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.По словам председателя Госсовета РК, в регионе есть недоинвестированные отрасли. В их числе аграрный сектор. В частности, север полуострова в этом плане еще недостаточно освоен, хотя имеет большой потенциал, считает Константинов.Также не до конца реализованы возможности курортно-рекреационной сферы, а в горном туризме, который только зарождается в республике, Крым в перспективе может конкурировать с ведущими российскими регионами, где это направление уже достаточно развито, считает спикер парламента региона.Он также подчеркнул, что Крым всегда был, есть и будет интересен инвесторам, несмотря на санкции и другие ограничения.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.Среди наиболее масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе (55 млрд рублей), завод по выпуску полиэтиленовых труб (1,5 млрд рублей).Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьОкеанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический паркНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
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пмэф, экономика, инвестиции, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), финансы, новости, жилье
Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
Константинов: Крым способен перевыполнить план по привлечению 800 млрд рублей инвестиций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости Крым.
Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную президентом России. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым
.
"У Крыма есть колоссальные возможности, чтобы стать экономически преуспевающим, самодостаточным регионом с очень высокими параметрами развития. Инвестиционный потенциал Крыма значительно превышает эту сумму (800 млрд рублей – ред.), он гораздо больше. Есть возможности для развития, двигаться надо настойчиво, тогда все получится", - сказал Константинов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам председателя Госсовета РК, в регионе есть недоинвестированные отрасли. В их числе аграрный сектор. В частности, север полуострова в этом плане еще недостаточно освоен, хотя имеет большой потенциал, считает Константинов.
Также не до конца реализованы возможности курортно-рекреационной сферы, а в горном туризме, который только зарождается в республике, Крым в перспективе может конкурировать с ведущими российскими регионами, где это направление уже достаточно развито, считает спикер парламента региона.
"Совершенно не развит у нас горный туризм, он только начинает движение. Возможности в этом плане у нас колоссальные, мы способны здесь конкурировать с ведущими регионами Российской Федерации по интересу, значимости и влиянию. Также лечебный туризм, который имеет в мире колоссальный профит, у нас он представлен, но есть куда развиваться", - отметил Константинов.
Он также подчеркнул, что Крым всегда был, есть и будет интересен инвесторам, несмотря на санкции и другие ограничения.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей
. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.
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