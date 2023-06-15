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Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T16:37
2023-06-15T16:37
пмэф
экономика
инвестиции
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
финансы
новости
жилье
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости Крым. Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную президентом России. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.По словам председателя Госсовета РК, в регионе есть недоинвестированные отрасли. В их числе аграрный сектор. В частности, север полуострова в этом плане еще недостаточно освоен, хотя имеет большой потенциал, считает Константинов.Также не до конца реализованы возможности курортно-рекреационной сферы, а в горном туризме, который только зарождается в республике, Крым в перспективе может конкурировать с ведущими российскими регионами, где это направление уже достаточно развито, считает спикер парламента региона.Он также подчеркнул, что Крым всегда был, есть и будет интересен инвесторам, несмотря на санкции и другие ограничения.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.Среди наиболее масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе (55 млрд рублей), завод по выпуску полиэтиленовых труб (1,5 млрд рублей).Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьОкеанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический паркНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
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пмэф, экономика, инвестиции, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), финансы, новости, жилье
Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти

Константинов: Крым способен перевыполнить план по привлечению 800 млрд рублей инвестиций

16:37 15.06.2023
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости Крым. Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную президентом России. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
"У Крыма есть колоссальные возможности, чтобы стать экономически преуспевающим, самодостаточным регионом с очень высокими параметрами развития. Инвестиционный потенциал Крыма значительно превышает эту сумму (800 млрд рублей – ред.), он гораздо больше. Есть возможности для развития, двигаться надо настойчиво, тогда все получится", - сказал Константинов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам председателя Госсовета РК, в регионе есть недоинвестированные отрасли. В их числе аграрный сектор. В частности, север полуострова в этом плане еще недостаточно освоен, хотя имеет большой потенциал, считает Константинов.
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Также не до конца реализованы возможности курортно-рекреационной сферы, а в горном туризме, который только зарождается в республике, Крым в перспективе может конкурировать с ведущими российскими регионами, где это направление уже достаточно развито, считает спикер парламента региона.
"Совершенно не развит у нас горный туризм, он только начинает движение. Возможности в этом плане у нас колоссальные, мы способны здесь конкурировать с ведущими регионами Российской Федерации по интересу, значимости и влиянию. Также лечебный туризм, который имеет в мире колоссальный профит, у нас он представлен, но есть куда развиваться", - отметил Константинов.
Он также подчеркнул, что Крым всегда был, есть и будет интересен инвесторам, несмотря на санкции и другие ограничения.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.
Среди наиболее масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе (55 млрд рублей), завод по выпуску полиэтиленовых труб (1,5 млрд рублей).
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