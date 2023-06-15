https://crimea.ria.ru/20230615/smozhet-li-krym-privlech-800-mlrd-rubley-investitsiy-do-2025-goda--vlasti-1129411019.html

Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти

Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти

Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T16:37

2023-06-15T16:37

2023-06-15T16:37

пмэф

экономика

инвестиции

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

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жилье

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости Крым. Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года, поставленную президентом России. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.По словам председателя Госсовета РК, в регионе есть недоинвестированные отрасли. В их числе аграрный сектор. В частности, север полуострова в этом плане еще недостаточно освоен, хотя имеет большой потенциал, считает Константинов.Также не до конца реализованы возможности курортно-рекреационной сферы, а в горном туризме, который только зарождается в республике, Крым в перспективе может конкурировать с ведущими российскими регионами, где это направление уже достаточно развито, считает спикер парламента региона.Он также подчеркнул, что Крым всегда был, есть и будет интересен инвесторам, несмотря на санкции и другие ограничения.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.Среди наиболее масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе (55 млрд рублей), завод по выпуску полиэтиленовых труб (1,5 млрд рублей).Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьОкеанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический паркНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"

https://crimea.ria.ru/20230531/investitsii-v-krym-vo-chto-biznes-gotov-vkladyvat-dengi-1129045654.html

https://crimea.ria.ru/20230515/ekonomisty-predrekli-krymu-uvelichenie-investpotokov-v-blizhayshie-gody-1128730511.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, экономика, инвестиции, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), финансы, новости, жилье