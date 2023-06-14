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Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речь

Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речь - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речь

Власти Крыма в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандумы с инвестором, который намерен построить на территории... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T19:34

2023-06-14T19:34

2023-06-14T19:34

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Крыма в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандумы с инвестором, который намерен построить на территории республики ряд объектов недвижимости. Речь, в частности, идет о возведении жилищно-рекреационного и жилого комплексов в Феодосии, а также многоквартирных жилых комплексов и многофункционального комплекса с офисными помещениями в Симферополе с общей суммой вложений 75,6 млрд рублей.Инвестором выступает ООО "Специализированный застройщик Славянский дом – Симферополь".Как сообщил РИА Новости Крым на полях форума министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко, жилищно-рекреационный комплекс планируется возвести в поселке Приморский городского округа Феодосия. Объем инвестиций – 14,6 млрд рублей, срок реализации – девять лет и шесть месяцев (10 очередей строительства).Отдельным инвестпроетом значится жилой комплекс в том же поселке Приморский, с объемом инвестиций 5,1 млрд рублей и сроком реализации девять лет и девять месяцев.Также инвестор планирует построить многоквартирный жилой комплекс в Симферополе, вложив в проект 55 млрд рублей. Срок реализации до ввода в эксплуатацию – 14,5 лет. Комплекс предполагается строить в шесть этапов. Также инвестор намерен возвести жилой комплекс по ул. 51-й Армии в крымской столице (объем инвестиций – 687 млн рублей, срок реализации – четыре года и 10 месяцев).Кроме того, в рамках подписанного меморандума планируется строительство многофункционального комплекса с офисными помещениями по ул. Карла Маркса (Екатерининская) в центре Симферополя. Объем инвестиций – 200 млн рублей, срок реализации – три года.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублейПо итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230607/kogda-v-feodosii-dostroyat-industrialnyy-park---oboznachen-novyy-srok-1129218245.html

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симферополь

феодосия

санкт-петербург

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