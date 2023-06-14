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На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 14.06.2023
На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
В Судаке на побережье Крыма будет построен жилой квартал "Новый Судак" площадью 300 тысяч квадратных метров. Он включит в себя многоквартирные дома, социальные... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T12:41
2023-06-14T12:41
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Судаке на побережье Крыма будет построен жилой квартал "Новый Судак" площадью 300 тысяч квадратных метров. Он включит в себя многоквартирные дома, социальные объекты и коммерческую недвижимость. Меморандум о содействии в реализации соответствующего инвестпроекта подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Документ подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и Дмитрий Макуха – управляющий ООО "Специализированный застройщик "Судакский", входящего в Группу компаний "ИнтерСтрой".Как рассказал РИА Новости Крым руководитель компании-инвестора, новый жилой квартал будет своего рода "синергией жилой и курортной недвижимости".По задумке инвестора, "Новый Судак" будет современным микрорайоном, который при этом отдает дань многовековой истории города."Это будет выражаться в перекликании нашей архитектуры, "одежде" наших зданий с Генуэзской крепостью, в применении в фасадных решениях штукатурки песочного цвета, а также арочных первых этажей", - уточнил инвестор.В реализацию данного проекта будет вложено более 21 млрд рублей. Территория освоения составляет почти 30 гектаров. Новый микрорайон будет располагаться на въезде в Судак со стороны поселка Дачное.По словам Макухи, строительство будет идти поэтапно. Общий срок реализации проекта – около 11 лет, но застройщик будет стремиться завершить работы раньше запланированного срока.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиВместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документБизнесу упростят условия для строительства жилья в Крыму
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На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"

В Крыму построят жилой квартал на 300 тысяч квадратных метров стоимостью 21 млрд рублей

12:41 14.06.2023
 
© РИА Новости КрымВице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и Дмитрий Макуха – управляющий ООО "Специализированный застройщик "Судакский" подписали меморандум о строительстве жилого квартала в Судаке на ПМЭФ
Вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и Дмитрий Макуха – управляющий ООО Специализированный застройщик Судакский подписали меморандум о строительстве жилого квартала в Судаке на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости Крым
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Судаке на побережье Крыма будет построен жилой квартал "Новый Судак" площадью 300 тысяч квадратных метров. Он включит в себя многоквартирные дома, социальные объекты и коммерческую недвижимость. Меморандум о содействии в реализации соответствующего инвестпроекта подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
Документ подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и Дмитрий Макуха – управляющий ООО "Специализированный застройщик "Судакский", входящего в Группу компаний "ИнтерСтрой".
Как рассказал РИА Новости Крым руководитель компании-инвестора, новый жилой квартал будет своего рода "синергией жилой и курортной недвижимости".
"В рамках этого проекта мы стремимся размыть грань между постоянным проживанием и курортным отдыхом. Всего предполагается возвести 300 тысяч квадратных метров жилой, коммерческой и социальной недвижимости. Это школа, два детских сада, также впервые в Крыму мы построим променадную аллею внутри микрорайона с собственным дождевым садом, ярмаркой ремесленников и копиями главных достопримечательностей города", - отметил Макуха.
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По задумке инвестора, "Новый Судак" будет современным микрорайоном, который при этом отдает дань многовековой истории города.
"Это будет выражаться в перекликании нашей архитектуры, "одежде" наших зданий с Генуэзской крепостью, в применении в фасадных решениях штукатурки песочного цвета, а также арочных первых этажей", - уточнил инвестор.
В реализацию данного проекта будет вложено более 21 млрд рублей. Территория освоения составляет почти 30 гектаров. Новый микрорайон будет располагаться на въезде в Судак со стороны поселка Дачное.
По словам Макухи, строительство будет идти поэтапно. Общий срок реализации проекта – около 11 лет, но застройщик будет стремиться завершить работы раньше запланированного срока.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПМЭФКрымСудакЭкономикаЖилье в КрымуЖильеОбществоНовости КрымаСанкт-ПетербургИнвестиции
 
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