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На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 14.06.2023
На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
В Судаке на побережье Крыма будет построен жилой квартал "Новый Судак" площадью 300 тысяч квадратных метров. Он включит в себя многоквартирные дома, социальные... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T12:41
2023-06-14T12:41
2023-06-14T12:41
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Судаке на побережье Крыма будет построен жилой квартал "Новый Судак" площадью 300 тысяч квадратных метров. Он включит в себя многоквартирные дома, социальные объекты и коммерческую недвижимость. Меморандум о содействии в реализации соответствующего инвестпроекта подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Документ подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и Дмитрий Макуха – управляющий ООО "Специализированный застройщик "Судакский", входящего в Группу компаний "ИнтерСтрой".Как рассказал РИА Новости Крым руководитель компании-инвестора, новый жилой квартал будет своего рода "синергией жилой и курортной недвижимости".По задумке инвестора, "Новый Судак" будет современным микрорайоном, который при этом отдает дань многовековой истории города."Это будет выражаться в перекликании нашей архитектуры, "одежде" наших зданий с Генуэзской крепостью, в применении в фасадных решениях штукатурки песочного цвета, а также арочных первых этажей", - уточнил инвестор.В реализацию данного проекта будет вложено более 21 млрд рублей. Территория освоения составляет почти 30 гектаров. Новый микрорайон будет располагаться на въезде в Судак со стороны поселка Дачное.По словам Макухи, строительство будет идти поэтапно. Общий срок реализации проекта – около 11 лет, но застройщик будет стремиться завершить работы раньше запланированного срока.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиВместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документБизнесу упростят условия для строительства жилья в Крыму
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
В Крыму построят жилой квартал на 300 тысяч квадратных метров стоимостью 21 млрд рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Судаке на побережье Крыма будет построен жилой квартал "Новый Судак" площадью 300 тысяч квадратных метров. Он включит в себя многоквартирные дома, социальные объекты и коммерческую недвижимость. Меморандум о содействии в реализации соответствующего инвестпроекта подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым
с места события.
Документ подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и Дмитрий Макуха – управляющий ООО "Специализированный застройщик "Судакский", входящего в Группу компаний "ИнтерСтрой".
Как рассказал РИА Новости Крым руководитель компании-инвестора, новый жилой квартал будет своего рода "синергией жилой и курортной недвижимости".
"В рамках этого проекта мы стремимся размыть грань между постоянным проживанием и курортным отдыхом. Всего предполагается возвести 300 тысяч квадратных метров жилой, коммерческой и социальной недвижимости. Это школа, два детских сада, также впервые в Крыму мы построим променадную аллею внутри микрорайона с собственным дождевым садом, ярмаркой ремесленников и копиями главных достопримечательностей города", - отметил Макуха.
По задумке инвестора, "Новый Судак" будет современным микрорайоном, который при этом отдает дань многовековой истории города.
"Это будет выражаться в перекликании нашей архитектуры, "одежде" наших зданий с Генуэзской крепостью, в применении в фасадных решениях штукатурки песочного цвета, а также арочных первых этажей", - уточнил инвестор.
В реализацию данного проекта будет вложено более 21 млрд рублей. Территория освоения составляет почти 30 гектаров. Новый микрорайон будет располагаться на въезде в Судак со стороны поселка Дачное.
По словам Макухи, строительство будет идти поэтапно. Общий срок реализации проекта – около 11 лет, но застройщик будет стремиться завершить работы раньше запланированного срока.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
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