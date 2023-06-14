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На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"

На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 14.06.2023

На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"

В Судаке на побережье Крыма будет построен жилой квартал "Новый Судак" площадью 300 тысяч квадратных метров. Он включит в себя многоквартирные дома, социальные... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T12:41

2023-06-14T12:41

2023-06-14T12:41

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Судаке на побережье Крыма будет построен жилой квартал "Новый Судак" площадью 300 тысяч квадратных метров. Он включит в себя многоквартирные дома, социальные объекты и коммерческую недвижимость. Меморандум о содействии в реализации соответствующего инвестпроекта подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Документ подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и Дмитрий Макуха – управляющий ООО "Специализированный застройщик "Судакский", входящего в Группу компаний "ИнтерСтрой".Как рассказал РИА Новости Крым руководитель компании-инвестора, новый жилой квартал будет своего рода "синергией жилой и курортной недвижимости".По задумке инвестора, "Новый Судак" будет современным микрорайоном, который при этом отдает дань многовековой истории города."Это будет выражаться в перекликании нашей архитектуры, "одежде" наших зданий с Генуэзской крепостью, в применении в фасадных решениях штукатурки песочного цвета, а также арочных первых этажей", - уточнил инвестор.В реализацию данного проекта будет вложено более 21 млрд рублей. Территория освоения составляет почти 30 гектаров. Новый микрорайон будет располагаться на въезде в Судак со стороны поселка Дачное.По словам Макухи, строительство будет идти поэтапно. Общий срок реализации проекта – около 11 лет, но застройщик будет стремиться завершить работы раньше запланированного срока.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиВместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документБизнесу упростят условия для строительства жилья в Крыму

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