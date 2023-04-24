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Бизнесу упростят условия для строительства жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Бизнесу упростят условия для строительства жилья в Крыму
Бизнесу упростят условия для строительства жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Бизнесу упростят условия для строительства жилья в Крыму
Предпринимателям упростят условия для строительства жилья в Крыму. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T14:16
2023-04-24T14:16
михаил мишустин
крым
крымский бизнес
инвестиции
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
экономика
новости
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Предпринимателям упростят условия для строительства жилья в Крыму. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он напомнил о поставленной президентом задаче нарастить приток частных капиталовложений в Крыму, а также создать более комфортные условия для бизнеса. Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих увеличивать число инвесторов, является созданная там свободная экономическая зона. И правительство предложило распространить действие механизма СЭЗ на проекты в сфере жилищного строительства.При этом субъекты смогут обязать застройщиков передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда. В первую очередь такие квартиры будут предоставляться льготникам, отметил он."Это поможет повысить качество жизни в регионе и нарастить инвестиционную активность бизнеса", – подчеркнул Михаил Мишустин.Ранее сенатор РФ Ольга Ковитиди заявила, что до 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья, за прошедшие девять лет этот показатель составил 2 миллиона "квадратов". При этом по итогам прошлого года в республике было введено почти 930 тысяч квадратных метров жилья, что является рекордом для региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелкеСколько жилищных сертификатов уже выдали жителям ХерсонщиныВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, крым, крымский бизнес, инвестиции, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, экономика, новости, правительство россии
Бизнесу упростят условия для строительства жилья в Крыму

Мишустин: бизнес сможет получить преференции при строительстве жилья в Крыму

14:16 24.04.2023
 
© РИА Новости КрымСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Предпринимателям упростят условия для строительства жилья в Крыму. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил о поставленной президентом задаче нарастить приток частных капиталовложений в Крыму, а также создать более комфортные условия для бизнеса. Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих увеличивать число инвесторов, является созданная там свободная экономическая зона. И правительство предложило распространить действие механизма СЭЗ на проекты в сфере жилищного строительства.
"Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании. Им станет проще выбрать и получить участки, на которых будут возведены современные комфортные дома для жителей полуострова", - проинформировал премьер.
При этом субъекты смогут обязать застройщиков передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда. В первую очередь такие квартиры будут предоставляться льготникам, отметил он.
"Это поможет повысить качество жизни в регионе и нарастить инвестиционную активность бизнеса", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Ранее сенатор РФ Ольга Ковитиди заявила, что до 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья, за прошедшие девять лет этот показатель составил 2 миллиона "квадратов". При этом по итогам прошлого года в республике было введено почти 930 тысяч квадратных метров жилья, что является рекордом для региона.
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Михаил МишустинКрымКрымский бизнесИнвестицииСвободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеЭкономикаНовостиПравительство России
 
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