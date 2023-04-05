https://crimea.ria.ru/20230405/skolko-zhilischnykh-sertifikatov-uzhe-vydali-zhitelyam-khersonschiny-1128002685.html
Сколько жилищных сертификатов уже выдали жителям Херсонщины
Сколько жилищных сертификатов уже выдали жителям Херсонщины - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Сколько жилищных сертификатов уже выдали жителям Херсонщины
Более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, покинувших родные места, к этому времени уже получили жилищные сертификаты. Об этом в среду в рамках... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T19:16
2023-04-05T19:16
2023-04-05T19:16
новые регионы россии
херсонская область
марат хуснуллин
жилье
соцзащита
новости
совет безопасности рф
владимир путин (политик)
владимир путин посетил мариуполь
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, покинувших родные места, к этому времени уже получили жилищные сертификаты. Об этом в среду в рамках заседания Совбеза РФ президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.Кроме того, по его словам, в рамках программа льготной ипотеки под 2% в новых регионах ведется строительство нового жилья."Только в Мариуполе уже порядка 200 квадратных метров построено. До конца года - более полумиллиона квадратных метров и более 5 тысяч квартир будет построено и заселено. Люди получают новое комфортное жилье", - заверил вице-премьер.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике вынужденным переселенцам из новых регионов России выдано более 8,3 тысячи жилищных сертификатов.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом местеЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньГолодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, херсонская область, марат хуснуллин, жилье, соцзащита, новости, совет безопасности рф, владимир путин (политик), владимир путин посетил мариуполь, донецкая народная республика (днр)
Сколько жилищных сертификатов уже выдали жителям Херсонщины
Хуснуллин: большинство жителей Херсонщины уже получили жилищные серификаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, покинувших родные места, к этому времени уже получили жилищные сертификаты. Об этом в среду в рамках заседания Совбеза РФ президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Большая работа была организована по переезду жителей Херсона и Херсонской области. На сегодняшний день из 68 тыс. человек, переехавших из Херсона, 53 тысячи получили сертификаты. Эта работа идет. Темпы выдачи ускоряются", - доложил Хуснуллин.
Кроме того, по его словам, в рамках программа льготной ипотеки под 2% в новых регионах ведется строительство нового жилья.
"Только в Мариуполе уже порядка 200 квадратных метров построено. До конца года - более полумиллиона квадратных метров и более 5 тысяч квартир будет построено и заселено. Люди получают новое комфортное жилье", - заверил вице-премьер.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике вынужденным переселенцам из новых регионов России выдано более 8,3 тысячи жилищных сертификатов.
МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.
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