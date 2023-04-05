https://crimea.ria.ru/20230405/skolko-zhilischnykh-sertifikatov-uzhe-vydali-zhitelyam-khersonschiny-1128002685.html

Сколько жилищных сертификатов уже выдали жителям Херсонщины

Сколько жилищных сертификатов уже выдали жителям Херсонщины - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Сколько жилищных сертификатов уже выдали жителям Херсонщины

Более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, покинувших родные места, к этому времени уже получили жилищные сертификаты. Об этом в среду в рамках... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T19:16

2023-04-05T19:16

2023-04-05T19:16

новые регионы россии

херсонская область

марат хуснуллин

жилье

соцзащита

новости

совет безопасности рф

владимир путин (политик)

владимир путин посетил мариуполь

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, покинувших родные места, к этому времени уже получили жилищные сертификаты. Об этом в среду в рамках заседания Совбеза РФ президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.Кроме того, по его словам, в рамках программа льготной ипотеки под 2% в новых регионах ведется строительство нового жилья."Только в Мариуполе уже порядка 200 квадратных метров построено. До конца года - более полумиллиона квадратных метров и более 5 тысяч квартир будет построено и заселено. Люди получают новое комфортное жилье", - заверил вице-премьер.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике вынужденным переселенцам из новых регионов России выдано более 8,3 тысячи жилищных сертификатов.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом местеЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньГолодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца

https://crimea.ria.ru/20230220/budut-li-povyshat-tarify-zhkkh-v-khersonskoy-oblasti--saldo-1127075726.html

новые регионы россии

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, марат хуснуллин, жилье, соцзащита, новости, совет безопасности рф, владимир путин (политик), владимир путин посетил мариуполь, донецкая народная республика (днр)