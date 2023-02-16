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Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте
Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте
Пенсионеры, выехавшие из Херсонской области в другие регионы России, могут получать пенсионные выплаты на банковские карты. Для этого достаточно обратиться с... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T16:21
2023-02-16T16:21
2023-02-16T15:23
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алла бархатнова
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новости
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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Пенсионеры, выехавшие из Херсонской области в другие регионы России, могут получать пенсионные выплаты на банковские карты. Для этого достаточно обратиться с заявлением в минсоцполитики, рассказала РИА Новости Крым министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.По ее словам, много жителей региона осели в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии и других. Там они оформляют российские документы, могут получить единовременные выплаты по 100 тысяч и жилищные сертификаты (предоставляются гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсон или части Херсонской области).В случае если гражданин уже оформил меры поддержки в другом субъекте России, то в рамках межрегионального взаимодействия личное дело передается туда, а в Херсонской области выплата прекращается.Ранее глава минсоцполитики Херсонской области Алла Бархатнова сообщила, что в регионе реализуется ряд российских мер социальной поддержки, в том числе выплата маткапитала, и с 1 марта 2023 года будут введены новые. Также в регионе расширяется банковская сеть, устанавливаются банкоматы и идет работа по открытию банковских отделений.Читайте также на РИА Новости Крым:Индексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраляС 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждатьМФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области
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Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте
Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте
2023-02-16T16:21
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, алла бархатнова, соцзащита, пособия и выплаты, новости, видео
Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте
ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Пенсионеры, выехавшие из Херсонской области в другие регионы России, могут получать пенсионные выплаты на банковские карты. Для этого достаточно обратиться с заявлением в минсоцполитики, рассказала РИА Новости Крым министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.
2023-02-16T16:21
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PT1M08S
Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте
Министр труда Херсонской области: переселенцы могут получать соцвыплаты на карты банка
ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Пенсионеры, выехавшие из Херсонской области в другие регионы России, могут получать пенсионные выплаты на банковские карты. Для этого достаточно обратиться с заявлением в минсоцполитики, рассказала РИА Новости Крым министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.
По ее словам, много жителей региона осели в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии и других. Там они оформляют российские документы, могут получить единовременные выплаты по 100 тысяч и жилищные сертификаты (предоставляются гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсон или части Херсонской области).
"Если граждане эвакуировались в другой субъект Российской Федерации и по каким-то причинам они не могут встать на учет и получать уже социальные выплаты и пенсии в этом субъекте, а это может быть в силу отсутствия документов, они могут письменно обратиться в наше управление Пенсионного фонда и управление труда и соцполитики. Предоставить реквизиты карты ПСБ-банка и мы прекрасно перечисляем им выплаты на карты", - рассказала она.
В случае если гражданин уже оформил меры поддержки в другом субъекте России, то в рамках межрегионального взаимодействия личное дело передается туда, а в Херсонской области выплата прекращается.
Ранее глава минсоцполитики Херсонской области Алла Бархатнова сообщила
, что в регионе реализуется ряд российских мер социальной поддержки, в том числе выплата маткапитала, и с 1 марта 2023 года будут введены новые. Также в регионе расширяется банковская сеть, устанавливаются банкоматы и идет работа по открытию банковских отделений.
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