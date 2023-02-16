https://crimea.ria.ru/20230216/materinskiy-kapital-v-khersonskoy-oblasti--skolko-vydano-sertifikatov-1127014898.html

Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов

Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов

Около тысячи семей Херсонской области уже оформили материнский капитал в рамках государственной программы России, в регионе действует ряд мер соцподдержки... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T11:49

2023-02-16T11:49

2023-02-16T11:51

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алла бархатнова

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ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Около тысячи семей Херсонской области уже оформили материнский капитал в рамках государственной программы России, в регионе действует ряд мер соцподдержки граждан и с марта вступят в силу новые. Об этом РИА Новости Крым рассказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова."У нас уже работает программа материнского капитала. На территории Херсонской области порядка тысячи семей получили сертификаты. Кроме того, с 1 марта в силу вступят новые меры поддержки. Во-первых, единое пособие, которое полагается женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Также произойдет перерасчет пенсий по российским стандартам", - рассказала министр.Граждане, которые уже получают ежемесячные пенсионные выплаты в соответствии с действующим в регионе законодательством, имеют право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии. Для этого в Херсонской области будет сформирована межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав."Межведомственная комиссия будет заниматься подтверждением трудового стажа и категорий льгот. В работе комиссии будут использованы разные механизмы, вплоть до свидетелей, потому как все понимают, что сейчас идут военные действия, и многие люди в период эвакуации остались без документов. В лучшем случае с паспортом, о трудовых книжках тогда никто не думал", - добавила Бархатнова.При этом механизм предусматривает право гражданина оставаться на действующих мерах социальной поддержки, если при перерасчете пенсии или пенсионной выплаты выяснится, что положена меньшая сумма, чем есть сейчас.Ранее Госдума приняла правительственный закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В соответствии с ним, с 1 марта 2023 года пенсии гражданам будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с российским законодательством.Размер социальных выплат в России проиндексирован с 1 февраля. Пособия и компенсации увеличились на 11,9 процентов. Индексация распространилась на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в КрымуКто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детейИндексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраля

https://crimea.ria.ru/20230215/s-1-marta-novye-regiony-perekhodyat-na-sistemu-sotsstrakha-rossii-chego-zhdat-1126992080.html

https://crimea.ria.ru/20230213/povyshennye-sotsialnye-vyplaty-v--novykh-regionakh-kak-i-kogda-poluchit-1126936982.html

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херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, общество, соцзащита, новости, алла бархатнова