Рейтинг@Mail.ru
Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230216/materinskiy-kapital-v-khersonskoy-oblasti--skolko-vydano-sertifikatov-1127014898.html
Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов
Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов
Около тысячи семей Херсонской области уже оформили материнский капитал в рамках государственной программы России, в регионе действует ряд мер соцподдержки... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T11:49
2023-02-16T11:51
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
новые регионы россии
общество
соцзащита
новости
алла бархатнова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/10/1127014633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c64be9659d2402c00ee5f16c2cc8c172.jpg
ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Около тысячи семей Херсонской области уже оформили материнский капитал в рамках государственной программы России, в регионе действует ряд мер соцподдержки граждан и с марта вступят в силу новые. Об этом РИА Новости Крым рассказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова."У нас уже работает программа материнского капитала. На территории Херсонской области порядка тысячи семей получили сертификаты. Кроме того, с 1 марта в силу вступят новые меры поддержки. Во-первых, единое пособие, которое полагается женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Также произойдет перерасчет пенсий по российским стандартам", - рассказала министр.Граждане, которые уже получают ежемесячные пенсионные выплаты в соответствии с действующим в регионе законодательством, имеют право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии. Для этого в Херсонской области будет сформирована межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав."Межведомственная комиссия будет заниматься подтверждением трудового стажа и категорий льгот. В работе комиссии будут использованы разные механизмы, вплоть до свидетелей, потому как все понимают, что сейчас идут военные действия, и многие люди в период эвакуации остались без документов. В лучшем случае с паспортом, о трудовых книжках тогда никто не думал", - добавила Бархатнова.При этом механизм предусматривает право гражданина оставаться на действующих мерах социальной поддержки, если при перерасчете пенсии или пенсионной выплаты выяснится, что положена меньшая сумма, чем есть сейчас.Ранее Госдума приняла правительственный закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В соответствии с ним, с 1 марта 2023 года пенсии гражданам будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с российским законодательством.Размер социальных выплат в России проиндексирован с 1 февраля. Пособия и компенсации увеличились на 11,9 процентов. Индексация распространилась на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в КрымуКто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детейИндексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраля
https://crimea.ria.ru/20230215/s-1-marta-novye-regiony-perekhodyat-na-sistemu-sotsstrakha-rossii-chego-zhdat-1126992080.html
https://crimea.ria.ru/20230213/povyshennye-sotsialnye-vyplaty-v--novykh-regionakh-kak-i-kogda-poluchit-1126936982.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/10/1127014633_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a4464522ddb267aab7871ea2bae21d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, общество, соцзащита, новости, алла бархатнова
Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов

Минсоцполитики: в Херсонской области материнский капитал получили около тысячи семей

11:49 16.02.2023 (обновлено: 11:51 16.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова
Министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ГЕНИЧЕСК, 16 фев – РИА Новости Крым. Около тысячи семей Херсонской области уже оформили материнский капитал в рамках государственной программы России, в регионе действует ряд мер соцподдержки граждан и с марта вступят в силу новые. Об этом РИА Новости Крым рассказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.
"У нас уже работает программа материнского капитала. На территории Херсонской области порядка тысячи семей получили сертификаты. Кроме того, с 1 марта в силу вступят новые меры поддержки. Во-первых, единое пособие, которое полагается женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Также произойдет перерасчет пенсий по российским стандартам", - рассказала министр.
Граждане, которые уже получают ежемесячные пенсионные выплаты в соответствии с действующим в регионе законодательством, имеют право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии. Для этого в Херсонской области будет сформирована межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав.
Страхование недвижимости - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 14:25
С 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждать
"Межведомственная комиссия будет заниматься подтверждением трудового стажа и категорий льгот. В работе комиссии будут использованы разные механизмы, вплоть до свидетелей, потому как все понимают, что сейчас идут военные действия, и многие люди в период эвакуации остались без документов. В лучшем случае с паспортом, о трудовых книжках тогда никто не думал", - добавила Бархатнова.
При этом механизм предусматривает право гражданина оставаться на действующих мерах социальной поддержки, если при перерасчете пенсии или пенсионной выплаты выяснится, что положена меньшая сумма, чем есть сейчас.
"Возьмем опеку и попечительство. Наша мера поддержки сегодня составляет 15 тысяч рублей. Если человек обращается и видит, что при подаче документов и с учетом ряда факторов у него выходит меньшая сумма, например, 11 тысяч, то он может до конца этого года оставаться на региональной выплате. В дальнейшем он сможет подать заявление еще раз и тогда уже перейти на выплату в Социальный фонд России по Херсонской области", - пояснила она.
Ранее Госдума приняла правительственный закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В соответствии с ним, с 1 марта 2023 года пенсии гражданам будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с российским законодательством.
Жители новых регионов России начнут получать повышенные социальные выплаты с 1 марта - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:43
Повышенные социальные выплаты в новых регионах: как и когда получить
Размер социальных выплат в России проиндексирован с 1 февраля. Пособия и компенсации увеличились на 11,9 процентов. Индексация распространилась на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму
Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
Индексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраля
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымНовые регионы РоссииОбществоСоцзащитаНовостиАлла Бархатнова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма
13:29Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
13:22Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку
13:10Севастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда
12:53Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
12:11Потерял управление: под Симферополем легковушка съехала в кювет
12:00Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму
11:52Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло
11:49Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов
11:46Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:38Что происходит с Костомаровым - врач
11:29В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок
11:12Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России
11:01Российские силы заняли основные высоты в районе Артемовска
10:42В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины
10:31Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла
10:22Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности
10:19Госдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ
10:12Ситуация на Керченской переправе 16 февраля - погода и трафик
10:03Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта
Лента новостейМолния