https://crimea.ria.ru/20230213/povyshennye-sotsialnye-vyplaty-v--novykh-regionakh-kak-i-kogda-poluchit-1126936982.html

Повышенные социальные выплаты в новых регионах: как и когда получить

Повышенные социальные выплаты в новых регионах: как и когда получить - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Повышенные социальные выплаты в новых регионах: как и когда получить

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнут получать социальные гарантии по российским стандартам с 1... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T08:43

2023-02-13T08:43

2023-02-13T08:43

новые регионы россии

государственная дума рф

общество

соцзащита

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнут получать социальные гарантии по российским стандартам с 1 марта, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.По словам парламентария, речь идет обо всех социальных выплатах, в том числе пенсиях, единовременных пособиях и льготах."У жителей новых регионов появится возможность увеличить свои доходы, так как в России пенсии, выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, компенсации в связи с несчастными случаями на производстве выше", - цитирует Бессараб "Парламентская газета". В частности, заявления на перерасчет пенсий будут принимать межведомственные комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. Такое органы созданы во всех четырех новых регионах Российской Федерации. Они помогут гражданам определить стаж, число пенсионных коэффициентов. При этом принимать будут любые документы, подтверждающие стаж, вплоть до профсоюзных книжек.Размер социальных выплат в России проиндексирован с 1 февраля. Пособия и компенсации увеличились на 11,9 процентов. Индексация распространилась на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детейКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат

https://crimea.ria.ru/20230131/bolee-64-tysyach-pereselentsev-iz-novykh-regionov-poluchili-vyplaty-v-krymu-1126690164.html

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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новые регионы россии, государственная дума рф, общество, соцзащита, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости