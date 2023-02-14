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МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области
МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.02.2023
МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области
В многофункциональных центрах Крыма с 15 февраля возобновляется прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T11:41
2023-02-14T11:41
2023-02-14T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В многофункциональных центрах Крыма с 15 февраля возобновляется прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.О приостановке приема документов на оформление выплаты и жилищного сертификата стало известно накануне утром. Перебои возникли из-за технических неполадок в работе программы АИС "Реформа ЖКХ". Сейчас специалисты практически завершили устранение ошибок и уже в среду прием граждан будет осуществляться штатно.Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. По информации министра жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никиты Тарасова, уже выдано более шести тысяч жилищных сертификатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям ХерсонщиныЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньКак переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи
https://crimea.ria.ru/20230213/povyshennye-sotsialnye-vyplaty-v--novykh-regionakh-kak-i-kogda-poluchit-1126936982.html
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крым, новости крыма, общество, новые регионы россии, херсонская область, херсон, пособия и выплаты, жилищный сертификат, соцзащита
МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области
МФЦ Крыма с 15 февраля возобновляют прием заявлений от переселенцев из Херсонской области