https://crimea.ria.ru/20230214/mfts-kryma-vozobnovlyayut-priem-zhiteley-khersonskoy-oblasti-1126966899.html

МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области

МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.02.2023

МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области

В многофункциональных центрах Крыма с 15 февраля возобновляется прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T11:41

2023-02-14T11:41

2023-02-14T11:41

крым

новости крыма

общество

новые регионы россии

херсонская область

херсон

пособия и выплаты

жилищный сертификат

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0a/1122323988_0:83:3034:1790_1920x0_80_0_0_52c3926ac976300e05ffb0a90da74a4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В многофункциональных центрах Крыма с 15 февраля возобновляется прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.О приостановке приема документов на оформление выплаты и жилищного сертификата стало известно накануне утром. Перебои возникли из-за технических неполадок в работе программы АИС "Реформа ЖКХ". Сейчас специалисты практически завершили устранение ошибок и уже в среду прием граждан будет осуществляться штатно.Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. По информации министра жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никиты Тарасова, уже выдано более шести тысяч жилищных сертификатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям ХерсонщиныЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньКак переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи

https://crimea.ria.ru/20230213/povyshennye-sotsialnye-vyplaty-v--novykh-regionakh-kak-i-kogda-poluchit-1126936982.html

https://crimea.ria.ru/20230124/kak-menyayutsya-tseny-na-zhile-v-krymu-iz-za-khersonskikh-sertifikatov-1126538173.html

крым

новые регионы россии

херсонская область

херсон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, общество, новые регионы россии, херсонская область, херсон, пособия и выплаты, жилищный сертификат, соцзащита