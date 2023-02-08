Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи
Жилищный сертификат в Крыму для переселенцев: как купить квартиру с его помощью
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Переселенцы из Херсона покупают жилье в Крыму по множеству причин: у кого-то здесь живут родные, у кого-то остались близкие в новых регионах Украины и они не хотели бы уезжать от них далеко, а кто-то морально и физически не готов уезжать далеко от места, где родился и прожил всю жизнь. Многие из "новых крымчан" не затягивают с определением постоянного места жительства – ищут квартиры для покупки на полуострове. Насколько просто реализовать на практике выданный государством жилищный сертификат и с какими проблемами сталкиваются переселенцы – в материале РИА Новости Крым.
В Крым за новой жизнью
Пожилая пара пенсионеров из Херсона перебралась в Симферополь к родной сестре супруги в конце октября прошлого года. Добирались своим ходом на машине, бросив все, включая просторную двухкомнатную квартиру. Олег Иванов (имя изменено) работал в медицинской сфере, супруга Анна (имя изменено) трудилась педагогом. На момент приезда в Симферополь российский паспорт был на руках только у Анны, в итоге супругам пришлось еще три раза ездить в Геническ за "краснокожим" паспортом для Олега. Тогда отсутствие российского гражданства не позволяло получить единовременную выплату и жилищный сертификат, но с недавних пор социальные выплаты стали одобрять и по паспортам украинского образца.
Остановившись у родной сестры Анны, Ивановы подали заявление в МФЦ Симферополя и в конце ноября прошлого года получили материальную помощь и жилищный сертификат. Выплата в размере 100 тысяч рублей на человека пришла в течение семи дней. Ивановы занялись поиском квартиры и столкнулись с первыми трудностями.
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Основной проблемой стало уложиться "по метрам" в сумму жилищного сертификата – 3,5 млн рублей. Двухкомнатную квартиру в Симферополе на сумму сертификата было найти нереально, почти полтора месяца ушло у супругов, чтобы найти за 5 миллионов подходящую "однушку" в районе вокзала. К жилищному сертификату пришлось добавить еще 1,5 миллиона рублей собственных сбережений. Супруги получили одобрение жилищной комиссии, заключили договор с продавцом, внесли предоплату и сейчас ждут выезда представителей комиссии на место. После этого, надеются Олег и Анна, они смогут провести сделку и получить заветные ключи. Жилье искали вместе с риелтором, который взял с Ивановых комиссию в размере 3% от стоимости квартиры.
"Сначала норматив был не менее 44 кв.м (на двух человек), затем его опустили до 36 кв.м. Когда нижний порог оказался 10 кв.м на человека, мы успели "схватить" однокомнатную квартиру. Главной проблемой для нас стало уложиться площадью квартиры в имевшуюся на руках сумму. Наши знакомые, те, кто ничего не смогут купить здесь, едут в другие регионы РФ. Еще одной проблемой для нас стало то, что с января текущего года мы не получаем пенсию и не можем устроиться на работу с украинскими документами об образовании. Что стало с нашей двушкой в Херсоне, мы не знаем. В целом система помощи переселенцам работает неплохо, но цены на рынке недвижимости не регулируются , поэтому мы видели, что как только "спускался" метраж — квартира сразу вырастала в цене за одну ночь от 300 до 500 тысяч рублей", - рассказала Анна Иванова.
Сколько человек в очереди на сертификат
22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области. Речь идет о гражданах, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Республики Крым на постоянное место жительства.
© Министерство труда и социальной политики Херсонской областиПеречень населенных пунктов Херсонской области, которые вошли в программу получения государственных жилищных сертификатов
© Министерство труда и социальной политики Херсонской области
Перечень населенных пунктов Херсонской области, которые вошли в программу получения государственных жилищных сертификатов
Заявления переселенцев, по каким-то причинам требующие индивидуального подхода, или которым не хватает тех или иных документов, рассматривает специальная Межведомственная комиссия под председательством вице-премьера РК Михаила Назарова. В состав комиссии входят министр жилищной политики и госстройнадзора РК Никита Тарасов, представители Госкомрегистра и МВД РК, сотрудник Антикоррупционного комитета и представитель правительства Херсонской области на территории РФ.
"Заявка рассматривается в течение 10 дней, но в случае сомнений или необходимости предоставления дополнительных сведений работа может быть увеличена до 15 дней. Деньги по жилищному сертификату перечисляются в течение четырех календарных дней со дня поступления средств финансовой поддержки Фонда в бюджет Республики Крым и принятия решения о перечислении соцвыплаты на счет продавца, с которым гражданин (граждане) заключил(и) договор купли-продажи жилого помещения", - сообщил РИА Новости Крым министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов.
"Жилищный сертификат бессрочный. Им можно воспользоваться в Крыму или любом другом регионе РФ", - добавил он.
Приобретать жилье граждане могут у юридических и физических лиц на первичном или вторичном рынке. Это может быть жилой дом или его часть, квартира или часть квартиры, комната.
Недвижимость не должна иметь никаких обременений, быть ветхой или аварийной. Объединять сертификаты можно, в таком случае жилье будет оформляться в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в сертификате в равных долях.
По данным Тарасова, по состоянию на 8 февраля, одобрено 6837 жилищных сертификатов, отказано 2129 заявителям, на комиссию вынесено 40. В работе находится 774 заявлений, а всего подано 10 125.
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Какие нужны документы
Для оформления жилищного сертификата в Крыму переселенцам необходимо собрать пакет следующих документов:
- —заявление о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения на основании государственного жилищного сертификата
- —документы, удостоверяющие личность заявителя и каждого члена его семьи (паспорт гражданина Российской Федерации или иные документы, удостоверяющие личность);
- —документы, подтверждающие родство членов семьи с заявителем.
- —документы, выданные органами публичной власти Херсонской области, органами государственной власти Украины, органами местного самоуправления Украины и (или) удостоверенные нотариусами Украины, подтверждающие гражданское состояние, документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество в городе Херсоне или правобережной части Херсонской области (при наличии);
К членам семьи гражданина относятся супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме в учебных учреждениях, а также родители и другие лица, находящиеся на иждивении гражданина (супруга, супруги) и проживающие совместно с ними.
После получения сертификата переселенцам предстоит выбрать себе новый дом. Согласно установленным правилам, площадь должна быть не менее 33 кв. м на одного человека, 42 кв.м — на семью из двух человек и от 18 кв.м — на каждого, если в семье больше трех человек.
При этом муниципалитеты самостоятельно устанавливают нижнюю границу нормы площади жилых помещений. В Симферополе, Алуште, Евпатории и Судаке норма составляет 10 кв.м на человека, в Бахчисарае 9 кв.м, в Армянске, Белогорске, Джанкое, Керчи, Саках, Феодосии и Ялте – 8 кв.м.
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