https://crimea.ria.ru/20230208/kak-pereselentsy-iz-khersona-kvartiru-v-krymu-pokupali-istoriya-odnoy-semi-1126857365.html

Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи

Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи

Переселенцы из Херсона покупают жилье в Крыму по множеству причин: у кого-то здесь живут родные, у кого-то остались близкие в новых регионах Украины и они не... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T20:31

2023-02-08T20:31

2023-02-08T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Переселенцы из Херсона покупают жилье в Крыму по множеству причин: у кого-то здесь живут родные, у кого-то остались близкие в новых регионах Украины и они не хотели бы уезжать от них далеко, а кто-то морально и физически не готов уезжать далеко от места, где родился и прожил всю жизнь. Многие из "новых крымчан" не затягивают с определением постоянного места жительства – ищут квартиры для покупки на полуострове. Насколько просто реализовать на практике выданный государством жилищный сертификат и с какими проблемами сталкиваются переселенцы – в материале РИА Новости Крым.В Крым за новой жизньюПожилая пара пенсионеров из Херсона перебралась в Симферополь к родной сестре супруги в конце октября прошлого года. Добирались своим ходом на машине, бросив все, включая просторную двухкомнатную квартиру. Олег Иванов (имя изменено) работал в медицинской сфере, супруга Анна (имя изменено) трудилась педагогом. На момент приезда в Симферополь российский паспорт был на руках только у Анны, в итоге супругам пришлось еще три раза ездить в Геническ за "краснокожим" паспортом для Олега. Тогда отсутствие российского гражданства не позволяло получить единовременную выплату и жилищный сертификат, но с недавних пор социальные выплаты стали одобрять и по паспортам украинского образца.Остановившись у родной сестры Анны, Ивановы подали заявление в МФЦ Симферополя и в конце ноября прошлого года получили материальную помощь и жилищный сертификат. Выплата в размере 100 тысяч рублей на человека пришла в течение семи дней. Ивановы занялись поиском квартиры и столкнулись с первыми трудностями. Основной проблемой стало уложиться "по метрам" в сумму жилищного сертификата – 3,5 млн рублей. Двухкомнатную квартиру в Симферополе на сумму сертификата было найти нереально, почти полтора месяца ушло у супругов, чтобы найти за 5 миллионов подходящую "однушку" в районе вокзала. К жилищному сертификату пришлось добавить еще 1,5 миллиона рублей собственных сбережений. Супруги получили одобрение жилищной комиссии, заключили договор с продавцом, внесли предоплату и сейчас ждут выезда представителей комиссии на место. После этого, надеются Олег и Анна, они смогут провести сделку и получить заветные ключи. Жилье искали вместе с риелтором, который взял с Ивановых комиссию в размере 3% от стоимости квартиры.Сколько человек в очереди на сертификат22 октября МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области. Речь идет о гражданах, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Республики Крым на постоянное место жительства.Заявления переселенцев, по каким-то причинам требующие индивидуального подхода, или которым не хватает тех или иных документов, рассматривает специальная Межведомственная комиссия под председательством вице-премьера РК Михаила Назарова. В состав комиссии входят министр жилищной политики и госстройнадзора РК Никита Тарасов, представители Госкомрегистра и МВД РК, сотрудник Антикоррупционного комитета и представитель правительства Херсонской области на территории РФ."Заявка рассматривается в течение 10 дней, но в случае сомнений или необходимости предоставления дополнительных сведений работа может быть увеличена до 15 дней. Деньги по жилищному сертификату перечисляются в течение четырех календарных дней со дня поступления средств финансовой поддержки Фонда в бюджет Республики Крым и принятия решения о перечислении соцвыплаты на счет продавца, с которым гражданин (граждане) заключил(и) договор купли-продажи жилого помещения", - сообщил РИА Новости Крым министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов.Жилье за сертификат: есть ли в Крыму доступные квартиры >>"Жилищный сертификат бессрочный. Им можно воспользоваться в Крыму или любом другом регионе РФ", - добавил он.Приобретать жилье граждане могут у юридических и физических лиц на первичном или вторичном рынке. Это может быть жилой дом или его часть, квартира или часть квартиры, комната.Недвижимость не должна иметь никаких обременений, быть ветхой или аварийной. Объединять сертификаты можно, в таком случае жилье будет оформляться в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в сертификате в равных долях.По данным Тарасова, по состоянию на 8 февраля, одобрено 6837 жилищных сертификатов, отказано 2129 заявителям, на комиссию вынесено 40. В работе находится 774 заявлений, а всего подано 10 125.Какие нужны документыДля оформления жилищного сертификата в Крыму переселенцам необходимо собрать пакет следующих документов:К членам семьи гражданина относятся супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме в учебных учреждениях, а также родители и другие лица, находящиеся на иждивении гражданина (супруга, супруги) и проживающие совместно с ними.После получения сертификата переселенцам предстоит выбрать себе новый дом. Согласно установленным правилам, площадь должна быть не менее 33 кв. м на одного человека, 42 кв.м — на семью из двух человек и от 18 кв.м — на каждого, если в семье больше трех человек. При этом муниципалитеты самостоятельно устанавливают нижнюю границу нормы площади жилых помещений. В Симферополе, Алуште, Евпатории и Судаке норма составляет 10 кв.м на человека, в Бахчисарае 9 кв.м, в Армянске, Белогорске, Джанкое, Керчи, Саках, Феодосии и Ялте – 8 кв.м.Читайте также в РИА Новости Крым:В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплатыСколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявок

https://crimea.ria.ru/20221128/gotovy-li-krymchane-prodavat-zhile-pereselentsam-po-sertifikatam-1125585357.html

https://crimea.ria.ru/20230204/v-krymu-vvodyat-predvaritelnuyu-zapis-na-poluchenie-sertifikata-i-vyplaty-1126785147.html

https://crimea.ria.ru/20230203/skolko-khersontsev-poluchili-sertifikat-na-zhile-v-krymu-1126751809.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дина Тальникова

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