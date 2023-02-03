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Сколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Сколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму
Сколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Сколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму
Более шести тысяч жилищных сертификатов выдали в Крыму жителям новых субъектов России. Такую цифру назвал министр жилищной политики и государственного... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T08:07
2023-02-03T08:07
новости крыма
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жилье
новые регионы россии
жилищный сертификат
недвижимость в крыму
никита тарасов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Более шести тысяч жилищных сертификатов выдали в Крыму жителям новых субъектов России. Такую цифру назвал министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов, сообщает пресс-служба крымского правительства.Восемь тысяч заявленийПо словам министра, всего республика приняла восемь тысяч заявлений от граждан, прибывающих из новых регионов страны. Шесть тысяч из них уже одобрены. Оплата жилищного договора происходит не сразу, а с момента одобрения.Тонкости процедурыДокументы на оформление жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области принимают МФЦ Крыма.Приобретать жилье граждане имеют право у юридических и у физических лиц. Это может быть жилье на первичном или вторичном рынке. Главные обязательные условия: недвижимость не может иметь никаких обременений, не должна быть ветхой или аварийной.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов распорядился рассматривать заявления на приобретение жителями Херсона и Херсонской области жилья по сертификатам не более десяти рабочих дней. Читайте также на РИА Новости Крым:Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатовГотовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатамКак приход "Сбербанка" в Крым повлияет на рынок недвижимости
https://crimea.ria.ru/20221213/zhilischnyy-sertifikat-v-krymu-kak-poluchit-bilet-v-novuyu-zhizn--1125827367.html
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новости крыма, крым, жилье, новые регионы россии, жилищный сертификат, недвижимость в крыму, никита тарасов, общество
Сколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму

Министр Тарасов: в Крыму выдано более шести тысяч "херсонских" сертификатов

08:07 03.02.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоРабота многофункционального центра в Симферополе
Работа многофункционального центра в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Более шести тысяч жилищных сертификатов выдали в Крыму жителям новых субъектов России. Такую цифру назвал министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов, сообщает пресс-служба крымского правительства.

Восемь тысяч заявлений

По словам министра, всего республика приняла восемь тысяч заявлений от граждан, прибывающих из новых регионов страны. Шесть тысяч из них уже одобрены. Оплата жилищного договора происходит не сразу, а с момента одобрения.

"Человек может им воспользоваться как в Крыму, так и на территории других субъектов России", – уточнили в правительстве.

Тонкости процедуры

Документы на оформление жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области принимают МФЦ Крыма.
Приобретать жилье граждане имеют право у юридических и у физических лиц. Это может быть жилье на первичном или вторичном рынке. Главные обязательные условия: недвижимость не может иметь никаких обременений, не должна быть ветхой или аварийной.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов распорядился рассматривать заявления на приобретение жителями Херсона и Херсонской области жилья по сертификатам не более десяти рабочих дней.
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Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов
Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам
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Новости КрымаКрымЖильеНовые регионы РоссииЖилищный сертификатНедвижимость в КрымуНикита ТарасовОбщество
 
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