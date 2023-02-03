https://crimea.ria.ru/20230203/skolko-khersontsev-poluchili-sertifikat-na-zhile-v-krymu-1126751809.html

Сколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму

Сколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Сколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму

Более шести тысяч жилищных сертификатов выдали в Крыму жителям новых субъектов России. Такую цифру назвал министр жилищной политики и государственного... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T08:07

2023-02-03T08:07

2023-02-03T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Более шести тысяч жилищных сертификатов выдали в Крыму жителям новых субъектов России. Такую цифру назвал министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов, сообщает пресс-служба крымского правительства.Восемь тысяч заявленийПо словам министра, всего республика приняла восемь тысяч заявлений от граждан, прибывающих из новых регионов страны. Шесть тысяч из них уже одобрены. Оплата жилищного договора происходит не сразу, а с момента одобрения.Тонкости процедурыДокументы на оформление жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области принимают МФЦ Крыма.Приобретать жилье граждане имеют право у юридических и у физических лиц. Это может быть жилье на первичном или вторичном рынке. Главные обязательные условия: недвижимость не может иметь никаких обременений, не должна быть ветхой или аварийной.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов распорядился рассматривать заявления на приобретение жителями Херсона и Херсонской области жилья по сертификатам не более десяти рабочих дней. Читайте также на РИА Новости Крым:Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатовГотовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатамКак приход "Сбербанка" в Крым повлияет на рынок недвижимости

https://crimea.ria.ru/20221213/zhilischnyy-sertifikat-v-krymu-kak-poluchit-bilet-v-novuyu-zhizn--1125827367.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, жилье, новые регионы россии, жилищный сертификат, недвижимость в крыму, никита тарасов, общество