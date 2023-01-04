https://crimea.ria.ru/20230104/zhilischnyy-sertifikat-v-krymu-aksenov-opredelil-sroki-rassmotreniya-zayavok-1126250186.html

Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявок

Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявок - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявок

Заявления на приобретение жителями Херсона и Херсонской области жилья в Крыму по сертификатам должны рассматриваться не более чем 10 рабочих дней. Об этом... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T16:19

2023-01-04T16:19

2023-01-04T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Заявления на приобретение жителями Херсона и Херсонской области жилья в Крыму по сертификатам должны рассматриваться не более чем 10 рабочих дней. Об этом говорится в тексте распоряжения главы Республики Крым Сергея Аксенова, опубликованном на официальном портале правительства региона. Для этого в Крыму создали Межведомственную комиссию. Она будет рассматривать заявления жителей Херсона и Херсонской области о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов. В документе указывается, что речь идет о гражданах, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Республики Крым на постоянное место жительства. МФЦ Крыма начали принимать документы на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты для вынужденных переселенцев из Херсона и части Херсонской области.К началу декабря в симферопольский центр "Мои документы" за социальной помощью обратилось около 12 тысяч жителей Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям Херсонщины Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам Рынок недвижимости Крыма: итоги года и прогнозы

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новости крыма, крым, херсонская область, херсон, общество, сергей аксенов, жилищный сертификат, жилье, соцзащита, пособия и выплаты