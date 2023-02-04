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В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплаты

В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплаты - РИА Новости Крым, 04.02.2023

В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплаты

В Крыму многофункциональные центры с 6 февраля вводят предварительную запись на оформление жилищного сертификата и выплат в 100 тысяч рублей для жителей... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T19:23

2023-02-04T19:23

2023-02-04T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму многофункциональные центры с 6 февраля вводят предварительную запись на оформление жилищного сертификата и выплат в 100 тысяч рублей для жителей Херсонской области.Оформить талон можно через контакт-центр МФЦ в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по номерам: 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51. Все детали можно уточнить на портале МФЦ md-crimea.ru.Ранее министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов сообщил, что в Крыму жителям новых субъектов России выдали более шести тысяч жилищных сертификатов. МФЦ Крыма принимают документы на оформление с 22 октября прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньКак меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатовЖилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявок

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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