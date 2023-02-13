https://crimea.ria.ru/20230213/mfts-kryma-priostanovili-priem-pereselentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1126939398.html

МФЦ Крыма приостановили прием переселенцев из Херсонской области

МФЦ Крыма приостановили прием переселенцев из Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023

МФЦ Крыма приостановили прием переселенцев из Херсонской области

В многофункциональных центрах Крыма временно приостановлен прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T09:19

2023-02-13T09:19

2023-02-13T09:19

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жилищный сертификат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В многофункциональных центрах Крыма временно приостановлен прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.О возобновлении приема заявлений будет сообщено дополнительно.Как сообщалось, с 6 февраля многофункциональные центры республики ввели предварительную запись на оформление жилищного сертификата и выплат в 100 тысяч рублей для жителей Херсонской области. Это сделано для того, чтобы граждане, которые фактически не проживают на полуострове, могли спланировать свой день и вовремя прибыть в МФЦ.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. По информации министра жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никиты Тарасова, уже выдано более шести тысяч жилищных сертификатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьиЖилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявокЖителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221202/kak-v-sevastopole-predostavlyayut-vyplaty-i-sertifikaty-zhitelyam-khersonschiny-1125650009.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мфц крыма, новые регионы россии, херсонская область, херсон, пособия и выплаты, жилищный сертификат, соцзащита