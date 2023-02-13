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МФЦ Крыма приостановили прием переселенцев из Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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МФЦ Крыма приостановили прием переселенцев из Херсонской области
МФЦ Крыма приостановили прием переселенцев из Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023
МФЦ Крыма приостановили прием переселенцев из Херсонской области
В многофункциональных центрах Крыма временно приостановлен прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T09:19
2023-02-13T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В многофункциональных центрах Крыма временно приостановлен прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.О возобновлении приема заявлений будет сообщено дополнительно.Как сообщалось, с 6 февраля многофункциональные центры республики ввели предварительную запись на оформление жилищного сертификата и выплат в 100 тысяч рублей для жителей Херсонской области. Это сделано для того, чтобы граждане, которые фактически не проживают на полуострове, могли спланировать свой день и вовремя прибыть в МФЦ.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. По информации министра жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никиты Тарасова, уже выдано более шести тысяч жилищных сертификатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьиЖилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявокЖителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221202/kak-v-sevastopole-predostavlyayut-vyplaty-i-sertifikaty-zhitelyam-khersonschiny-1125650009.html
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крым, новости крыма, мфц крыма, новые регионы россии, херсонская область, херсон, пособия и выплаты, жилищный сертификат, соцзащита
МФЦ Крыма приостановили прием переселенцев из Херсонской области

МФЦ Крыма: прием жителей Херсонской области временно приостановлен из-за технических сбоев

09:19 13.02.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоРабота многофункционального центра в Симферополе
Работа многофункционального центра в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В многофункциональных центрах Крыма временно приостановлен прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По независящим от МФЦ причинам, в связи с техническими неполадками в работе программы АИС "Реформа ЖКХ", прием заявлений от вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области граждан временно приостановлен во всех МФЦ Крыма", - сообщили в пресс-службе.
О возобновлении приема заявлений будет сообщено дополнительно.
Как сообщалось, с 6 февраля многофункциональные центры республики ввели предварительную запись на оформление жилищного сертификата и выплат в 100 тысяч рублей для жителей Херсонской области. Это сделано для того, чтобы граждане, которые фактически не проживают на полуострове, могли спланировать свой день и вовремя прибыть в МФЦ.
Работа многофункционального центра в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 13:17
Как в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям Херсонщины
МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. По информации министра жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никиты Тарасова, уже выдано более шести тысяч жилищных сертификатов.
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