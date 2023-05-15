https://crimea.ria.ru/20230515/vmesto-genplanov-i-pravil-zemlepolzovaniya-zachem-krymu-edinyy-dokument-1128737864.html

Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документ

Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документ - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документ

Проекты генпланов и внесения изменений в них выполняются в Крыму на очень низком уровне: с начала прошлого года в республике был утвержден только один – генплан РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T20:03

2023-05-15T20:03

2023-05-15T20:04

крым

городская среда

государственный совет рк (госсовет)

градостроительный кодекс рф

комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу рк

архитектура

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

ирина соловьева

виктория колодчук

валерий коваленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Проекты генпланов и внесения изменений в них выполняются в Крыму на очень низком уровне: с начала прошлого года в республике был утвержден только один – генплан Евпатории. Решить вопрос отбора подрядчиков и сократить сроки согласований документации позволит принятие изменений в градостроительный кодекс России, уверены в Госсовете и правительстве Крыма.Как пояснила в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу главный архитектор РК Ирина Соловьева, в данный момент в стадии разработки находятся 39 генпланов, при этом с начала прошлого года по настоящее время был принят только один. Остальные либо нуждаются в существенной доработке, либо вовсе были отозваны муниципалитетами."Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверыГенеральные ошибкиОна подчеркнула, что буквально на прошлой неделе был согласован генплан Евпатории. По остальным ситуация такова: по трем получены отказы Минэкономразвития РФ в связи с низким качеством выполнения работ, часть муниципалитетов отозвали свои генпланы, остальные находятся на согласительных комиссиях, либо на согласовании.К наиболее часто встречающимся ошибкам главный архитектор отнесла несоответствие графической части материалов техническому обоснованию, проведение расчетов без учета увеличения численности населения, строительства образовательных, медицинских, спортивных и других социально важных объектов. В случае утверждения таких генпланов, в населенных пунктах республики сформируется еще больший дефицит обеспеченности объектами социальной сферы и обслуживания, подчеркнула Соловьева.Генплан по шаблонуПо мнению председателя комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерия Коваленко, в дальнейшем избежать повторения таких ошибок можно, если предоставлять разработчикам генпланов так называемые "шаблоны"."В Крыму сложилась некоторая неразбериха с генпланами. В одних случаях это связано с некачественно составленным техзаданием, в других - с низкой квалификацией разработчиков. В итоге часть из них приходится возвращать на доработку. Но в результате страдают люди, так как принятие генпланов и строительство необходимых, в том числе социальных, объектов переносится на неопределенный срок", – пояснил Коваленко. Наличие некоего шаблона поможет проектировщикам учитывать социальную нагрузку, убежден он.Если в населенном пункте генпланом предусмотрено жилое строительство, то должны быть учтены и земельные участки под детские сады, школы, поликлиники и другие объекты с учетом проектного увеличения численности населения. Тоже относится к транспортной инфраструктуре и коммуникациям.Единый документЕще одним инструментом, который позволит одновременно сократить время разработки и утверждения генпланов, а также существенно повысить их качество, является так называемый единый градостроительный документ, уверена замминистра строительства и архитектуры РК Виктория Колодчук.Она пояснила, что в настоящий момент сначала разрабатывается генплан, проходит процедуру публичных слушаний, а потом утверждается. Только после этого возможно приступить к заключению контракта по разработке правил землепользования и застройки."Но в градостроительный кодекс РФ недавно были внесены изменения, которые позволяют разрабатывать Единый документ, который одновременно включает как территориальное планирование, так и градостроительное зонирование. В итоге процедуру можно сократить примерно до года", – сообщила Колодчук. Кроме того, изменение позволяет заказчику устанавливать требования к компетенции допущенного к госзакупке исполнителя, что позволяет рассчитывать на качественное выполнение проектов генеральных планов городов Крыма.По итогу заседания комитет рекомендовал рассмотреть проект регионального закона о внесении соответствующих изменений в первом чтении уже на ближайшем заседании Госсовета РК.Ранее на корректировки генпланов и внесение сведений о границах территориальных зон из регионального бюджета планировалось выделить более 204,5 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генпланНовый генплан Ялты задерживается: проект отправили на доработкуВ Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана

https://crimea.ria.ru/20210804/V-Krymu-vydelyat-sotni-millionov-na-korrektirovku-genplanov-1119873835.html

https://crimea.ria.ru/20180712/1114827174.html

https://crimea.ria.ru/20230427/vyrubku-mozhzhevelnika-v-krymu-pomozhet-ostanovit-novyy-zakon---mnenie-1128392840.html

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крым, городская среда, государственный совет рк (госсовет), градостроительный кодекс рф, комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу рк, архитектура, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), ирина соловьева, виктория колодчук , валерий коваленко, общество, новости крыма, евпатория