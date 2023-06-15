https://crimea.ria.ru/20230615/okeanarium-koleso-obozreniya-i-muzey-v-krymu-postroyat-turisticheskiy-park-1129407190.html

Океанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический парк

Океанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический парк - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Океанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический парк

В Крыму планируется строительство масштабного туристического комплекса – всесезонного парка, который будет включать в себя спортивную арену, второе по величине... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T14:48

2023-06-15T14:48

2023-06-15T15:22

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Крыму планируется строительство масштабного туристического комплекса – всесезонного парка, который будет включать в себя спортивную арену, второе по величине в России колесо обозрения, аквапарк, океанариум, отели и другие инфраструктурные объекты. Соответствующий меморандум подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Строительство будет осуществляться в рамках федеральной программы "Комплексное развитие территорий". Объект под названием "Крым Наш парк" расположится на равном расстоянии между Симферополем и Севастополем на площади порядка 200 гектаров и будет примыкать к трассе "Таврида".На территории парка возведут современный интерактивный музейный комплекс с экспозиционными залами, посвященными истории Крыма, региональный конгресс-холл и экспоцентр с выставочными павильонами. Также будет построена спортивная арена на 35 тысяч мест и колесо обозрения высотой 100 метров, которое станет вторым по величине в России.Кроме того, на территории парка будут работать отели, всесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов, а также "биопарк" с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной. В парке также появится этническая деревня с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений и ресторанами с национальной кухней.Средства на реализацию проекта в размере 120 млрд рублей предоставит банк РНКБ. Инвестор – "ООО "СКГ "Парк". Объем инвестиций первой очереди строительства составит около 40 млрд рублей. После запуска первой очереди проекта, которую планируется завершить к концу 2026 года, комплекс сможет принять в течение первого года не менее 1,5 миллиона посетителей и создать около пяти тысяч рабочих мест.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейПо итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей – АксеновИнвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речь

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новости, новости крыма, санкт-петербург, пмэф, общество, туризм в крыму