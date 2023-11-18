Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231118/kak-v-krymu-boryutsya-s-serymi-zarplatami-i-tenevoy-zanyatostyu-1132836180.html
Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью
Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью
Борьба с теневой занятостью и практикой зарплат в конвертах является одной из приоритетных задач федеральной налоговой службы Крыма. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T21:38
2023-11-18T21:38
роман наздрачев
фнс россии по республике крым
налоги
зарплата
закон и право
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132885814_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_30be78b05dfaccfc39c371daba222612.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Борьба с теневой занятостью и практикой зарплат в конвертах является одной из приоритетных задач федеральной налоговой службы Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.Работа одновременно ведется по нескольким направлениям, отметил глава ведомства. В первую очередь, совместно с сотрудниками прокуратуры порядок наводится на предприятиях, которые выплачивают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).Если же размер оплаты труда превышает минимальный, то "приходится действовать методом убеждения, потому как рычагов заставить работодателя что-то показать практически нет". Здесь многое зависит от добросовестности руководства предприятий, их заинтересованности в будущем сотрудников, соблюдении их социальных гарантий, отметил Наздрачев.При этом в ряде отраслей процент теневой занятости традиционно выше. Это строительство и аграрный сектор, где чаще используют сезонных работников либо задействуют трудовых мигрантов. Таких работников достаточно сложно "вычислить", однако работа в этом направлении продолжается, заверил глава крымского УФНС."Темпы роста налога на доходы физических лиц – 109%, при всех прочих равных условиях и сложностях экономической ситуации это позволяет косвенно сделать вывод, что это работа приносит результат. И с каждым годом категория серой заработной платы все равно сужается", – резюмировал Наздрачев.Ранее замминистра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский сообщал, что ущерб от теневой занятости республиканскому бюджету оценивается в миллиард рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда обращаться в случае несчастного случая на производствеВ Крыму уровень безработицы превышает показатели по странеВ Крыму создадут закон, который поможет сотрудникам предприятий-банкротов получить выплаты
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132885814_135:0:1575:1080_1920x0_80_0_0_c452d81fea59a8fcff478d5beaba3414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман наздрачев, фнс россии по республике крым, налоги, зарплата, закон и право, новости крыма, крым, видео
Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью

В Крыму около 20 тысяч человек получают меньше прожиточного минимума

21:38 18.11.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Борьба с теневой занятостью и практикой зарплат в конвертах является одной из приоритетных задач федеральной налоговой службы Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.
Работа одновременно ведется по нескольким направлениям, отметил глава ведомства. В первую очередь, совместно с сотрудниками прокуратуры порядок наводится на предприятиях, которые выплачивают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"На сегодняшний день в Крыму это около 20 тысяч человек, – сказал Наздрачев и пояснил. – Если зарплата ниже МРОТ, то есть законодательные рычаги воздействия на работодателя вплоть до административной и уголовной ответственности".
Если же размер оплаты труда превышает минимальный, то "приходится действовать методом убеждения, потому как рычагов заставить работодателя что-то показать практически нет". Здесь многое зависит от добросовестности руководства предприятий, их заинтересованности в будущем сотрудников, соблюдении их социальных гарантий, отметил Наздрачев.
При этом в ряде отраслей процент теневой занятости традиционно выше. Это строительство и аграрный сектор, где чаще используют сезонных работников либо задействуют трудовых мигрантов. Таких работников достаточно сложно "вычислить", однако работа в этом направлении продолжается, заверил глава крымского УФНС.
"Темпы роста налога на доходы физических лиц – 109%, при всех прочих равных условиях и сложностях экономической ситуации это позволяет косвенно сделать вывод, что это работа приносит результат. И с каждым годом категория серой заработной платы все равно сужается", – резюмировал Наздрачев.
Ранее замминистра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский сообщал, что ущерб от теневой занятости республиканскому бюджету оценивается в миллиард рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве
В Крыму уровень безработицы превышает показатели по стране
В Крыму создадут закон, который поможет сотрудникам предприятий-банкротов получить выплаты
 
Роман НаздрачевФНС России по Республике КрымНалогиЗарплатаЗакон и правоНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Главное за день: 18 ноября
21:38Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью
21:14В Астрахани пострадавшие при обрушении дома получили первые выплаты
20:56Сколько туристов примет Крым по итогам года
20:29Встреча Байдена и Си и обрушение дома в Астрахани: топ новостей недели
19:57Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе
19:37Время пробовать вино: что привлекает туристов в Крым осенью
19:16Зеленский ввел санкции против главы Крыма Аксенова
18:52"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие
18:32Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Севастополе
18:26Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые
17:47ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых
17:34Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу
17:20Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины
16:52На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем
16:35Ешьте, спите, улыбайтесь – что поможет поднять иммунитет зимой
16:14Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль
15:51Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города
15:36"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегации
15:18Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки
Лента новостейМолния