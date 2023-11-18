https://crimea.ria.ru/20231118/kak-v-krymu-boryutsya-s-serymi-zarplatami-i-tenevoy-zanyatostyu-1132836180.html

Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью

Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Как в Крыму борются с серыми зарплатами и теневой занятостью

Борьба с теневой занятостью и практикой зарплат в конвертах является одной из приоритетных задач федеральной налоговой службы Крыма. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T21:38

2023-11-18T21:38

2023-11-18T21:38

роман наздрачев

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налоги

зарплата

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Борьба с теневой занятостью и практикой зарплат в конвертах является одной из приоритетных задач федеральной налоговой службы Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.Работа одновременно ведется по нескольким направлениям, отметил глава ведомства. В первую очередь, совместно с сотрудниками прокуратуры порядок наводится на предприятиях, которые выплачивают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).Если же размер оплаты труда превышает минимальный, то "приходится действовать методом убеждения, потому как рычагов заставить работодателя что-то показать практически нет". Здесь многое зависит от добросовестности руководства предприятий, их заинтересованности в будущем сотрудников, соблюдении их социальных гарантий, отметил Наздрачев.При этом в ряде отраслей процент теневой занятости традиционно выше. Это строительство и аграрный сектор, где чаще используют сезонных работников либо задействуют трудовых мигрантов. Таких работников достаточно сложно "вычислить", однако работа в этом направлении продолжается, заверил глава крымского УФНС."Темпы роста налога на доходы физических лиц – 109%, при всех прочих равных условиях и сложностях экономической ситуации это позволяет косвенно сделать вывод, что это работа приносит результат. И с каждым годом категория серой заработной платы все равно сужается", – резюмировал Наздрачев.Ранее замминистра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский сообщал, что ущерб от теневой занятости республиканскому бюджету оценивается в миллиард рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда обращаться в случае несчастного случая на производствеВ Крыму уровень безработицы превышает показатели по странеВ Крыму создадут закон, который поможет сотрудникам предприятий-банкротов получить выплаты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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