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В Крыму уровень безработицы превышает показатели по стране - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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В Крыму уровень безработицы превышает показатели по стране
В Крыму уровень безработицы превышает показатели по стране - РИА Новости Крым, 03.10.2023
В Крыму уровень безработицы превышает показатели по стране
В Крыму уровень безработицы составляет 3,6 процента, что превышает среднероссийские и показатели Южного федерального округа. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T08:21
2023-10-03T08:21
крым
анжелика бурец
трудоустройство в крыму
центр занятости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму уровень безработицы составляет 3,6 процента, что превышает среднероссийские и показатели Южного федерального округа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замдиректора Центра занятости населения РК Анжелика Бурец.При этом темпы роста уровня занятости населения в регионе почти вдвое превышают среднероссийские. По сравнению с прошлым годом рост составил пять процентов при среднем показателе в 2,1 процента.По словам Бурец, одним из отличительных свойств регионального рынка труда является сезонность. То есть в период активной подготовке к курортному сезону формируется около 20 тысяч актуальных рабочих мест, к середине лета достигает 22 тысяч вакансий, к октябрю показатель снижается до 20 тысяч вакансий и на начало года вакантными остаются около 15-16 тысяч рабочих мест.Сотрудники организации ежегодно проводят опрос работодателей на предмет потребности в кадрах на период санаторно-курортного сезона. Цель опроса – заблаговременно сформировать перечень необходимых специалистов с указанием численности и уровня квалификации. Это позволяет оперативно подобрать кадры, которые будут отвечать заявленным вакансиям.По мнению HR-специалиста, эксперта в области рынка труда Оксаны Волкиной, на фоне невысоких заработных плат и достаточно высокой стоимости жизни в Крыму наблюдается отток рабочей силы. Больше других требуются представители сферы медицины, образования и строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая востребованная профессияКадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистовВ Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе
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крым, анжелика бурец, трудоустройство в крыму, центр занятости, общество
В Крыму уровень безработицы превышает показатели по стране

В Крыму уровень безработицы выше, чем в среднем по стране и ЮФО

08:21 03.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму уровень безработицы составляет 3,6 процента, что превышает среднероссийские и показатели Южного федерального округа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замдиректора Центра занятости населения РК Анжелика Бурец.

"На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано минимальное значение уровня безработицы – 3,6 процента. Отмечу, что этот показатель выше среднего по стране – 3,1 процента – и чуть выше, чем по Южному федеральному округу – 2,8 процента", – сказала Бурец.

При этом темпы роста уровня занятости населения в регионе почти вдвое превышают среднероссийские. По сравнению с прошлым годом рост составил пять процентов при среднем показателе в 2,1 процента.
"Это позволяет сделать вывод, что темпы социально-экономического развития в республике находятся на достаточно хорошем уровне. Рынок труда также демонстрирует устойчивость", – продолжила замдиректора республиканского Центра занятости населения.
По словам Бурец, одним из отличительных свойств регионального рынка труда является сезонность. То есть в период активной подготовке к курортному сезону формируется около 20 тысяч актуальных рабочих мест, к середине лета достигает 22 тысяч вакансий, к октябрю показатель снижается до 20 тысяч вакансий и на начало года вакантными остаются около 15-16 тысяч рабочих мест.
Сотрудники организации ежегодно проводят опрос работодателей на предмет потребности в кадрах на период санаторно-курортного сезона. Цель опроса – заблаговременно сформировать перечень необходимых специалистов с указанием численности и уровня квалификации. Это позволяет оперативно подобрать кадры, которые будут отвечать заявленным вакансиям.
По мнению HR-специалиста, эксперта в области рынка труда Оксаны Волкиной, на фоне невысоких заработных плат и достаточно высокой стоимости жизни в Крыму наблюдается отток рабочей силы. Больше других требуются представители сферы медицины, образования и строительства.
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КрымАнжелика БурецТрудоустройство в КрымуЦентр занятостиОбщество
 
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