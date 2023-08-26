https://crimea.ria.ru/20230826/kadrovyy-golod-v-krymu-kakikh-vakansiy-v-izbytke-i-skolko-platyat-1130878030.html

Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?

Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят? - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова завили, что в большинстве регионов страны зафиксирован дефицит кадров. На порталах для поиска работы количество... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T16:44

2023-08-26T16:44

2023-08-26T16:44

оксана волкина

кфу (крымский федеральный университет)

рынок труда

мнения

вакансии в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128175036_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d3c8e6d4aa5fdf0a1f8b00bec111000.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова завили, что в большинстве регионов страны зафиксирован дефицит кадров. На порталах для поиска работы количество предложений выросло на 61% (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), число резюме увеличилось лишь на 15%. Как обстоят дела с кадровым голодом в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" обсудили с HR-специалистом, экспертом в области рынка труда Оксаной Волкиной.По словам HR-специалиста, число незакрытых вакансий объясняется еще и демографической ямой. Количество трудоспособного населения убывает. И этот дефицит не будет восполнен в ближайшие лет 15.В Крыму в первую очередь наблюдается дефицит рабочей силы. Требуются как разнорабочие без требований к квалификации, так и специалисты в своей сфере. Нужны строители, сантехники, каменщики, бетонщики, плиточники.Испытывает кадровый голод и медицина: нужны доктора различных специализаций, а также медсестры. Аптечные сети испытывают дефицит в провизорах.При этом, по данным КФУ им. Вернадского, большинство абитуриентов в этом году выбирают такие направления, как стоматология и маркетинг, пиар.В Крыму острая нехватка менеджеров по продажам. По словам эксперта, сейчас опубликовано порядка 1000 подобных вакансий в разных сферах. Только 600 из них выставлены работодателями Симферополя.Интересно, что опытный "продажник" может заработать до 120 тысяч рублей в месяц. Приблизительно такая же зарплата и у разнорабочих. Однако вакансии не закрываются.Сейчас, по мнению HR-специалиста, не хватает пропаганды труда, как это было при СССР, когда наказывали за тунеядство. Приучать к уважительному отношению к труду нужно с детства, со школы.В заключении разговора Оксана Волкина подчеркнула: "Сегодня рынок кандидатов. И работодателю это нужно понять. Важно привлекать кандидатов не только заработной платой. Тем более сегодня нет колоссального разбега в ее уровне. Нужно привлекать чем-то другим. В первую очередь отношением к людям, организацией комфортных условий для работы. Чтобы человек понимал, что его уважают и ценят".Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая востребованная профессияКадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистовВ Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана волкина, кфу (крымский федеральный университет), рынок труда, мнения, вакансии в крыму