https://crimea.ria.ru/20230826/kadrovyy-golod-v-krymu-kakikh-vakansiy-v-izbytke-i-skolko-platyat-1130878030.html
Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?
Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят? - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?
В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова завили, что в большинстве регионов страны зафиксирован дефицит кадров. На порталах для поиска работы количество... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T16:44
2023-08-26T16:44
2023-08-26T16:44
оксана волкина
кфу (крымский федеральный университет)
рынок труда
мнения
вакансии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова завили, что в большинстве регионов страны зафиксирован дефицит кадров. На порталах для поиска работы количество предложений выросло на 61% (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), число резюме увеличилось лишь на 15%. Как обстоят дела с кадровым голодом в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" обсудили с HR-специалистом, экспертом в области рынка труда Оксаной Волкиной.По словам HR-специалиста, число незакрытых вакансий объясняется еще и демографической ямой. Количество трудоспособного населения убывает. И этот дефицит не будет восполнен в ближайшие лет 15.В Крыму в первую очередь наблюдается дефицит рабочей силы. Требуются как разнорабочие без требований к квалификации, так и специалисты в своей сфере. Нужны строители, сантехники, каменщики, бетонщики, плиточники.Испытывает кадровый голод и медицина: нужны доктора различных специализаций, а также медсестры. Аптечные сети испытывают дефицит в провизорах.При этом, по данным КФУ им. Вернадского, большинство абитуриентов в этом году выбирают такие направления, как стоматология и маркетинг, пиар.В Крыму острая нехватка менеджеров по продажам. По словам эксперта, сейчас опубликовано порядка 1000 подобных вакансий в разных сферах. Только 600 из них выставлены работодателями Симферополя.Интересно, что опытный "продажник" может заработать до 120 тысяч рублей в месяц. Приблизительно такая же зарплата и у разнорабочих. Однако вакансии не закрываются.Сейчас, по мнению HR-специалиста, не хватает пропаганды труда, как это было при СССР, когда наказывали за тунеядство. Приучать к уважительному отношению к труду нужно с детства, со школы.В заключении разговора Оксана Волкина подчеркнула: "Сегодня рынок кандидатов. И работодателю это нужно понять. Важно привлекать кандидатов не только заработной платой. Тем более сегодня нет колоссального разбега в ее уровне. Нужно привлекать чем-то другим. В первую очередь отношением к людям, организацией комфортных условий для работы. Чтобы человек понимал, что его уважают и ценят".Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая востребованная профессияКадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистовВ Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе
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оксана волкина, кфу (крымский федеральный университет), рынок труда, мнения, вакансии в крыму
Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?
Разнорабочим и менеджерам по продажам в Крыму платят 100 тысяч рублей в месяц
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым.
В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова завили, что в большинстве регионов страны зафиксирован дефицит кадров. На порталах для поиска работы количество предложений выросло на 61% (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), число резюме увеличилось лишь на 15%. Как обстоят дела с кадровым голодом в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму"
обсудили с HR-специалистом, экспертом в области рынка труда Оксаной Волкиной.
"На полуострове на ситуацию на рынке труда накладывается еще географическая, сезонная специфика. Кроме того, стоимость уровня жизни в Крыму достаточно высокая. Уровень же заработных плат не самый высокий, если сравнивать с другими регионами РФ. Наблюдается отток рабочей силы. Хотя в последнее время пошел небольшой приток", - говорит эксперт.
По словам HR-специалиста, число незакрытых вакансий объясняется еще и демографической ямой. Количество трудоспособного населения убывает. И этот дефицит не будет восполнен в ближайшие лет 15.
В Крыму в первую очередь наблюдается дефицит рабочей силы. Требуются как разнорабочие без требований к квалификации, так и специалисты в своей сфере. Нужны строители, сантехники, каменщики, бетонщики, плиточники.
Испытывает кадровый голод и медицина: нужны доктора различных специализаций, а также медсестры. Аптечные сети испытывают дефицит в провизорах.
При этом, по данным КФУ им. Вернадского, большинство абитуриентов в этом году выбирают такие направления, как стоматология и маркетинг, пиар.
"Стоматология всегда была популярной, - говорит Оксана Волкина. - Что касается маркетинга, то, вероятно, молодые люди собираются в будущем использовать полученные знания для пиара себя в интернете, или, например, политиков. А кто-то, возможно, поступает на это направление, т.к. на нем не сильно высокий проходной балл, и в будущем он уйдет в другую сферу".
В Крыму острая нехватка менеджеров по продажам. По словам эксперта, сейчас опубликовано порядка 1000 подобных вакансий в разных сферах. Только 600 из них выставлены работодателями Симферополя.
Интересно, что опытный "продажник" может заработать до 120 тысяч рублей в месяц. Приблизительно такая же зарплата и у разнорабочих. Однако вакансии не закрываются.
Сейчас, по мнению HR-специалиста, не хватает пропаганды труда, как это было при СССР, когда наказывали за тунеядство. Приучать к уважительному отношению к труду нужно с детства, со школы.
В заключении разговора Оксана Волкина подчеркнула: "Сегодня рынок кандидатов. И работодателю это нужно понять. Важно привлекать кандидатов не только заработной платой. Тем более сегодня нет колоссального разбега в ее уровне. Нужно привлекать чем-то другим. В первую очередь отношением к людям, организацией комфортных условий для работы. Чтобы человек понимал, что его уважают и ценят".
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