https://crimea.ria.ru/20230809/nazvana-samaya-vostrebovannaya-professiya-1130637037.html
Названа самая востребованная профессия
Названа самая востребованная профессия - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Названа самая востребованная профессия
Одной из самых востребованных профессий была и остается профессия повара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель генерального менеджера по РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T21:39
2023-08-09T21:39
2023-08-09T21:39
профессия
работа
туризм в крыму
наталья вискунова
общество
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Одной из самых востребованных профессий была и остается профессия повара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель генерального менеджера по стратегиям одного из крупнейших предприятий санаторно-курортного комплекса Крыма Наталья Вискунова.Также она отметила, что гостеприимство – это очень большая и всеобъемлющая отрасль, в которой сегодня может найти себя специалист из разных областей."Важно говорить о том, что гостеприимство – уникальная отрасль, где за полтора года можно построить карьеру от горничной до руководителя департамента", - отметила она.Профессия официанта – это про умение служить, а не прислуживаться. В лучших ресторанах, если говорить о лучших мировых практиках, официантам за 50 лет, и они выполняют свою работу с большим достоинством, заметила также Вискунова.Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил, что самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений.В то же время, как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Крыма Оксана Сацик, в сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельерыРабота у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма
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профессия, работа, туризм в крыму, наталья вискунова, общество, новости, мнения
Названа самая востребованная профессия
Эксперт: профессия повара была и останется одной из самых востребованных
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Одной из самых востребованных профессий была и остается профессия повара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель генерального менеджера по стратегиям одного из крупнейших предприятий санаторно-курортного комплекса Крыма Наталья Вискунова.
"Сегодня многие студенты хотят стать графическими дизайнерами, но на профессию нужно смотреть чуть дальше. И скорее всего, профессия графического дизайнера через два-три года останется далеко в прошлом, потому что развитие искусственного интеллекта меняет нашу действительность. А вот профессия повара никуда не денется, - говорит Вискунова. - В этом году только наш комплекс искал порядка 200 человек, зарплата – от 60 тысяч рублей, что для стартовой позиции весьма неплохо".
Также она отметила, что гостеприимство – это очень большая и всеобъемлющая отрасль, в которой сегодня может найти себя специалист из разных областей.
"Важно говорить о том, что гостеприимство – уникальная отрасль, где за полтора года можно построить карьеру от горничной до руководителя департамента", - отметила она.
Профессия официанта – это про умение служить, а не прислуживаться. В лучших ресторанах, если говорить о лучших мировых практиках, официантам за 50 лет, и они выполняют свою работу с большим достоинством, заметила также Вискунова.
Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил, что самые востребованные
российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений.
В то же время, как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Крыма Оксана Сацик, в сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины.
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