https://crimea.ria.ru/20230809/nazvana-samaya-vostrebovannaya-professiya-1130637037.html

Названа самая востребованная профессия

Названа самая востребованная профессия - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Названа самая востребованная профессия

Одной из самых востребованных профессий была и остается профессия повара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель генерального менеджера по РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T21:39

2023-08-09T21:39

2023-08-09T21:39

профессия

работа

туризм в крыму

наталья вискунова

общество

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124105866_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_01dd8b8e0a23e59eb9450ceb501998dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Одной из самых востребованных профессий была и остается профессия повара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель генерального менеджера по стратегиям одного из крупнейших предприятий санаторно-курортного комплекса Крыма Наталья Вискунова.Также она отметила, что гостеприимство – это очень большая и всеобъемлющая отрасль, в которой сегодня может найти себя специалист из разных областей."Важно говорить о том, что гостеприимство – уникальная отрасль, где за полтора года можно построить карьеру от горничной до руководителя департамента", - отметила она.Профессия официанта – это про умение служить, а не прислуживаться. В лучших ресторанах, если говорить о лучших мировых практиках, официантам за 50 лет, и они выполняют свою работу с большим достоинством, заметила также Вискунова.Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил, что самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений.В то же время, как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Крыма Оксана Сацик, в сельской местности Крыма есть дефицит инженеров, агрономов и педагогов, но острее всего кадровый голод ощущается в сфере медицины.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельерыРабота у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма

https://crimea.ria.ru/20230328/nazvany-samye-vysokooplachivaemye-professii-v-krymu-1127814689.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

профессия, работа, туризм в крыму, наталья вискунова, общество, новости, мнения