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Какие профессии выбирает молодежь в вузах России - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Какие профессии выбирает молодежь в вузах России
Какие профессии выбирает молодежь в вузах России - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Какие профессии выбирает молодежь в вузах России
Самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений. Об этом по... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T07:03
2023-08-01T07:03
высшее образование
образование в россии
высшее образование в крыму
образование в крыму и севастополе
общество
профессия
дмитрий афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений. Об этом по итогам первой волны приемной кампании сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, выступая на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня"."Очевидный тренд – цифровизация, которая во всех сферах требует большого числа квалифицированных специалистов, и вот она проявилась сегодня в числе заявлений", – сказал Афанасьев.По его словам, в числе основных – инженерные технические направления: информационная и вычислительная техника, прикладные математика и информатика, информационная безопасность и ряд других.Вместе с тем традиционно пользуются спросом у абитуриентов медицинское и педагогическое образование, отметил он. Кроме того, сохраняется, хоть и в значительно меньшей степени, чем еще пять лет назад, спрос на гуманитарные специальности, такие как экономика, менеджмент, юриспруденция.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе "Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе
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высшее образование, образование в россии, высшее образование в крыму, образование в крыму и севастополе, общество, профессия, дмитрий афанасьев, россия, новости
Какие профессии выбирает молодежь в вузах России

Самые востребованные в вузах РФ специальности связаны с информационными технологиями

07:03 01.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник IT-отдела, разрабатывающий программное обеспечение
Сотрудник IT-отдела, разрабатывающий программное обеспечение - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений. Об этом по итогам первой волны приемной кампании сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, выступая на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Очевидный тренд – цифровизация, которая во всех сферах требует большого числа квалифицированных специалистов, и вот она проявилась сегодня в числе заявлений", – сказал Афанасьев.
По его словам, в числе основных – инженерные технические направления: информационная и вычислительная техника, прикладные математика и информатика, информационная безопасность и ряд других.
"Помимо айтишников, которые лидируют сегодня, у нас очень позитивно растет конкурс на инженерные в традиционном смысле направления. Это машиностроение, робототехника, техносферная безопасность, электроника, наноэлектроника. То есть те, от которых зависит технологический суверенитет, наша оборона и безопасность. Они сегодня тоже в тренде, и это очень позитивный знак для страны", – добавил Афанасьев.
Вместе с тем традиционно пользуются спросом у абитуриентов медицинское и педагогическое образование, отметил он. Кроме того, сохраняется, хоть и в значительно меньшей степени, чем еще пять лет назад, спрос на гуманитарные специальности, такие как экономика, менеджмент, юриспруденция.
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