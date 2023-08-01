https://crimea.ria.ru/20230801/kakie-professii-vybiraet-molodezh-v-vuzakh-rossii-1130450353.html

Какие профессии выбирает молодежь в вузах России

Какие профессии выбирает молодежь в вузах России - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Какие профессии выбирает молодежь в вузах России

Самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений. Об этом по... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T07:03

2023-08-01T07:03

2023-08-01T07:03

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высшее образование в крыму

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений. Об этом по итогам первой волны приемной кампании сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, выступая на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня"."Очевидный тренд – цифровизация, которая во всех сферах требует большого числа квалифицированных специалистов, и вот она проявилась сегодня в числе заявлений", – сказал Афанасьев.По его словам, в числе основных – инженерные технические направления: информационная и вычислительная техника, прикладные математика и информатика, информационная безопасность и ряд других.Вместе с тем традиционно пользуются спросом у абитуриентов медицинское и педагогическое образование, отметил он. Кроме того, сохраняется, хоть и в значительно меньшей степени, чем еще пять лет назад, спрос на гуманитарные специальности, такие как экономика, менеджмент, юриспруденция.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе "Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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