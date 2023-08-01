https://crimea.ria.ru/20230801/kakie-professii-vybiraet-molodezh-v-vuzakh-rossii-1130450353.html
Какие профессии выбирает молодежь в вузах России
Какие профессии выбирает молодежь в вузах России - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Какие профессии выбирает молодежь в вузах России
Самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений. Об этом по... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T07:03
2023-08-01T07:03
2023-08-01T07:03
высшее образование
образование в россии
высшее образование в крыму
образование в крыму и севастополе
общество
профессия
дмитрий афанасьев
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128648976_0:149:3176:1935_1920x0_80_0_0_a8c23a977b3d83241bd7675d5f0427e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений. Об этом по итогам первой волны приемной кампании сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, выступая на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня"."Очевидный тренд – цифровизация, которая во всех сферах требует большого числа квалифицированных специалистов, и вот она проявилась сегодня в числе заявлений", – сказал Афанасьев.По его словам, в числе основных – инженерные технические направления: информационная и вычислительная техника, прикладные математика и информатика, информационная безопасность и ряд других.Вместе с тем традиционно пользуются спросом у абитуриентов медицинское и педагогическое образование, отметил он. Кроме того, сохраняется, хоть и в значительно меньшей степени, чем еще пять лет назад, спрос на гуманитарные специальности, такие как экономика, менеджмент, юриспруденция.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе "Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации В Крыму назвали самую дефицитную профессию на селе
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128648976_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cee3a8e5e89dba3029cec7078df1c23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
высшее образование, образование в россии, высшее образование в крыму, образование в крыму и севастополе, общество, профессия, дмитрий афанасьев, россия, новости
Какие профессии выбирает молодежь в вузах России
Самые востребованные в вузах РФ специальности связаны с информационными технологиями
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Самые востребованные российскими абитуриентами специальности связаны с информационными технологиями. Также лидирует ряд технических направлений. Об этом по итогам первой волны приемной кампании сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, выступая на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Очевидный тренд – цифровизация, которая во всех сферах требует большого числа квалифицированных специалистов, и вот она проявилась сегодня в числе заявлений", – сказал Афанасьев.
По его словам, в числе основных – инженерные технические направления: информационная и вычислительная техника, прикладные математика и информатика, информационная безопасность и ряд других.
"Помимо айтишников, которые лидируют сегодня, у нас очень позитивно растет конкурс на инженерные в традиционном смысле направления. Это машиностроение, робототехника, техносферная безопасность, электроника, наноэлектроника. То есть те, от которых зависит технологический суверенитет, наша оборона и безопасность. Они сегодня тоже в тренде, и это очень позитивный знак для страны", – добавил Афанасьев.
Вместе с тем традиционно пользуются спросом у абитуриентов медицинское и педагогическое образование, отметил он. Кроме того, сохраняется, хоть и в значительно меньшей степени, чем еще пять лет назад, спрос на гуманитарные специальности, такие как экономика, менеджмент, юриспруденция.
Читайте также на РИА Новости Крым: