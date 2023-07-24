https://crimea.ria.ru/20230724/vremya-shedevrov-yuriy-bashmet-o-molodezhi-muzyke-i-spetsoperatsii-1130244669.html

"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации

"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации - РИА Новости Крым, 24.07.2023

"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации

Если подойти ближе к большому окну, то в широкие щели между рейками можно увидеть маэстро. Он неизменно в черном костюме и белоснежной рубашке, его волосы... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T19:56

2023-07-24T19:56

2023-07-24T20:10

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таврида.арт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Если подойти ближе к большому окну, то в широкие щели между рейками можно увидеть маэстро. Он неизменно в черном костюме и белоснежной рубашке, его волосы немного растрепаны, он живо жестикулирует и, несмотря на немного усталый вид (дело к восьми вечера), увлечен беседой, глаза горят. Он рассказывает школьникам о своей любви к музыке, о "Битлз" и "Роллинг Стоунз", о Чайковском, спрашивает у них, кто написал "Ромео и Джульетту". И, получив ответ: "Пушкин" - не журит, а просит подумать еще. Он говорит детям о том, что если уж родился, то не стоит терять время, а нужно проживать жизнь с интересом, внимательно за всем наблюдая.Юрий Башмет - альтист, дирижер, уникальная и яркая личность, чье имя является высочайшей планкой исполнительского искусства - впервые посетил "Артек". Здесь музыкант встретился с финалистами конкурса "Большая перемена" и посетил концерт участников образовательной программы "Академия Юрия Башмета" Академии творческих индустрий "Меганом" (Проект Таврида.АРТ) в МДЦ.Нам удалось пообщаться с маэстро минут за десять до начала этого самого концерта. Несмотря на всеобщую спешку, которая царит вокруг музыканта из-за срывов в рабочем графике, маэстро говорит вдумчиво. Он тактичен и доброжелателен.Современные дети не терпят назиданий"В "Артек" прибыл впервые в жизни. Дело в том, что в далекие советские времена сюда приезжали отличники, а я не был отличником (улыбается), так что не попадал в "Артек". И теперь очень рад. Сейчас пообщался с ребятами, прекрасные", - признается маэстро.- Юрий Абрамович, вы ведь не только музыкант, но и педагог, наставник. Что скажете о молодежи?- Современная молодежь не терпит лукавства и лжи, и чего-то назидательного, когда пытаешься внедрять в них какие-то идеи. Нужно с ними говорить, как со взрослыми, но им должно быть интересно. Надо не только сказать, как и почему, но и обязательно уточнить - зачем это им нужно.Дети, в свою очередь, спросили у маэстро, не хотел ли он бросить когда-нибудь все. И он, уточнив, что все для него – это музыка, признался: "Нет. Никогда". И рассказал им, что когда-то, когда был таким же, как они, он играл на гитаре, и у него была своя группа. Он увлекался очень творчеством "Ливерпульской четверки", с нетерпением ждал каждую следующую пластинку, новые песни."А потом мои боги исчезли. Они ("Битлз" - ред.) перестали существовать как группа. И я по совету брата послушал Джимми Хендрикса. Но он мне тогда пришелся абсолютно не по душе. Это ведь уже более возрастной жанр, более интеллектуальный, тогда я не дорос до него в этом плане, как и до джаза. Потом мне посоветовали американский джаз-рок: "Чикаго", "Кровь, пот и слезы", "Вода, ветер, огонь", "Роллинг стоунз", - вспоминает Башмет. И признается, что был приятно удивлен, что кому-то из артековцев названия этих групп оказались знакомы."Ребят, говорю, кто-то знает "Yesterday"? "Мишель"? А кто такой Маккартни? Кстати, я с ним знаком был лично. Так мне повезло. И кто-то знает! Откуда? Это они впитывают в себя. Им интересно. Об этом и шла речь. А еще о том, что раз уж родился, не надо терять время, а нужно проживать жизнь свою с интересном и внимательно наблюдать", - продолжает маэстро.Современная академическая музыка в России естьПо мнению Башмета, академическая музыка, которая сегодня создается в стране, способна удивлять и передавать состояние реальной жизни, и она может достучаться до современного человека. Ярким представителем современной академической музыки он называет композитора Валерия Воронова. И написанную им музыку к музыкально-драматическому спектаклю "Ибсен. Recycle" по прозе Ибсена.Он замечает: современная академическая музыка - это то, чем дышат композиторы. Еще это бесконечный творческий поиск. Маэстро знает, о чем говорит, потому что на его Сочинском фестивале (Международный фестиваль искусств в Сочи – ред.), уже не первый год проводится конкурс молодых композиторов. Проходит фестиваль классической музыки "Звезды Меганома", где молодые российские музыканты исполняют как шедевры, так и авторские композиции. Фестиваль стал частью образовательной программы "Академия Юрия Башмета" в Академии творческих индустрий "Меганом"."Кто-то из музыкантов экспериментирует – и это абсолютный модерн и какие-то звуки странные находит, а кто-то возвращается к мелодии, к гармонии, кто-то эти же гармонии пачкает специально, чтобы потом в чистом виде выдать", - говорит он.Молодым музыкантам, исполнителям Юрий Башмет советует быть искренними."Это главный совет, который я получил от своих родителей, от мамы. Но чтобы быть искренним и открытым, нужно не стесняться, а для этого нужно работать над собой с точки зрения вкуса и эстетики, в этой профессии (профессии музыканта - ред.)", - признается он. И уточняет: "если у кого плохой вкус, то ему, может, и не нужно быть искренним".На Крымский мост во время ЧП не попал чудом- Юрий Абрамович, как добирались в Крым? Не было ли страшно, учитывая обстоятельства?- В Крыму бываю часто, раз в год. Крым ведь вдохновляет. И в этот раз ехал обычным нашим путем, но только в этот раз он удлинился. Обычно сначала мы прилетаем из Москвы в Ставрополь, а дальше – девять часов на машине. А в этот раз мы в огромные пробки попали, стояли часами, в конечном счете весь путь занял 49,5 часов. За двести метров до моста намертво встали, ничего не двигалось. Потом вдруг проехали с мигалками пожарные машины, "скорая помощь". А мы все стояли. И потом пошел слух, что там ЧП произошло. Это было в три с чем-то ночи. Пришлось развернуться, искать гостиницу. Нашли, переночевали, потом сели на поезд, переехали мост на поезде. Потом пересели в автомобили и добрались сюда.- Желание приехать в Крым не исчезло?- Нет, конечно. Вообще, мне в детстве одна женщина, очень мощный экстрасенс, сказала, что от насильственной смерти я не умру. Не попаду ни в какую аварию и ничего со мной такого не случится. Все, кто со мной летает и путешествует, об этом знают, и это их успокаивает. И я уверен, что задержка, которая возникла у нас перед мостом, спасла нас. Так, по дороге мы останавливались перекусить, и нам очень долго ничего не приносили. В результате мы как раз и опоздали по отношению к этому ЧП примерно на 30-35 минут.- Сегодняшние события в нашей стране – это большие испытания. И для культуры, в том числе. Можно ли сказать, что теперь формируется новый культурный слой?- Конечно. Те, кто остались в стране, кто не уезжает, будут новой творческой элитой. И это не только у нас. Это в любой стране. Как это ни грустно, но такие потрясения рождают шедевры. Это факт. Наполеоновские войны - там рождались бетховенские шедевры. И у нас Шестакович – блокадная симфония, седьмая. Оголяются и обостряются все ощущения жизни. Выясняется, кто хороший, кто нехороший, кто предатель, а кто колеблющийся. По культуре вообще ничего не было бы (если бы не такие потрясения – ред.), а про музыку тем более говорю. Сейчас очень хорошая почва для возникновения шедевров. Но лучше бы эта почва поскорее закрылась. Нашей победой, естественно.…Менеджеры торопят маэстро. И он уходит. Вдумчивый, немного уставший. Но все же успевает согласиться, что на его медальоне, который поверх белоснежной рубашки, действительно изображен Георгий Победоносец. Оберег.Ранее Юрий Башмет, рассуждая о Крыме, России и жизни, сказал, что "все правильно происходит", и признался, что уважает президента Владимира Путина и очень любит свою страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил медали "Герой Труда" Михалкову и БашметуНа концерте Башмета в Крыму соберут помощь для жителей Керчи и Ялты"Фантастический фестиваль": на Koktebel Jazz Party выступил Юрий Башмет

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

культура, юрий башмет, искусство , новости крыма, музыка, общество, мдц "артек", таврида.арт