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Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму

Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму

В Крыму установлено более двух тысяч случаев занижения зарплаты за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T12:07

2023-07-29T12:07

2023-07-29T12:07

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минимальный размер оплаты труда (мрот)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму установлено более двух тысяч случаев занижения зарплаты за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым.Вопрос выплаты "теневой" зарплаты находится на особом контроле сотрудников региональной налоговой службы.Регулярно выявляются работодатели, которые платят своим сотрудникам зарплату ниже МРОТ, а также те, кто рассчитывается "в конвертах".Кроме того, налоговики регулярно объясняют руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, почему важно соблюдать требования трудового законодательства – своевременно выплачивать зарплату и повышать ее уровень. Для этих целей сформированы специальные рабочие группы по вопросам легализации налоговой базы при территориальных налоговых органах. В результате размер зарплаты вырос в 826 субъектах хозяйствования."По результатам проведенной работы в 2022 году дополнительно поступило в местный бюджет НДФЛ в сумме более 107 млн. рублей", – уточнили в пресс-службе.Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФКак в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеКак пособия влияют на рождаемость в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), общество, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот)