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Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму
Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму
В Крыму установлено более двух тысяч случаев занижения зарплаты за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T12:07
2023-07-29T12:07
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новости крыма
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
общество
зарплата
минимальный размер оплаты труда (мрот)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму установлено более двух тысяч случаев занижения зарплаты за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым.Вопрос выплаты "теневой" зарплаты находится на особом контроле сотрудников региональной налоговой службы.Регулярно выявляются работодатели, которые платят своим сотрудникам зарплату ниже МРОТ, а также те, кто рассчитывается "в конвертах".Кроме того, налоговики регулярно объясняют руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, почему важно соблюдать требования трудового законодательства – своевременно выплачивать зарплату и повышать ее уровень. Для этих целей сформированы специальные рабочие группы по вопросам легализации налоговой базы при территориальных налоговых органах. В результате размер зарплаты вырос в 826 субъектах хозяйствования."По результатам проведенной работы в 2022 году дополнительно поступило в местный бюджет НДФЛ в сумме более 107 млн. рублей", – уточнили в пресс-службе.Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФКак в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеКак пособия влияют на рождаемость в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), общество, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот)
Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму

УФНС: в Крыму выявлено больше 2 тысяч случаев занижения оплаты труда за 2022 год

12:07 29.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму установлено более двух тысяч случаев занижения зарплаты за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым.
Вопрос выплаты "теневой" зарплаты находится на особом контроле сотрудников региональной налоговой службы.
Регулярно выявляются работодатели, которые платят своим сотрудникам зарплату ниже МРОТ, а также те, кто рассчитывается "в конвертах".

"На постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, проверяются сведения, полученные из внешних источников, о выплате заработной платы "в конверте". Так, за 2022 год установлено более 2 000 случаев занижения оплаты труда", – говорится в сообщении.

Кроме того, налоговики регулярно объясняют руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, почему важно соблюдать требования трудового законодательства – своевременно выплачивать зарплату и повышать ее уровень. Для этих целей сформированы специальные рабочие группы по вопросам легализации налоговой базы при территориальных налоговых органах. В результате размер зарплаты вырос в 826 субъектах хозяйствования.
"По результатам проведенной работы в 2022 году дополнительно поступило в местный бюджет НДФЛ в сумме более 107 млн. рублей", – уточнили в пресс-службе.
Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.
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КрымНовости КрымаНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)ОбществоЗарплатаМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)
 
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