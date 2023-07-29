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Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму
Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму
В Крыму установлено более двух тысяч случаев занижения зарплаты за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T12:07
2023-07-29T12:07
2023-07-29T12:07
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налоги
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общество
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минимальный размер оплаты труда (мрот)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму установлено более двух тысяч случаев занижения зарплаты за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым.Вопрос выплаты "теневой" зарплаты находится на особом контроле сотрудников региональной налоговой службы.Регулярно выявляются работодатели, которые платят своим сотрудникам зарплату ниже МРОТ, а также те, кто рассчитывается "в конвертах".Кроме того, налоговики регулярно объясняют руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, почему важно соблюдать требования трудового законодательства – своевременно выплачивать зарплату и повышать ее уровень. Для этих целей сформированы специальные рабочие группы по вопросам легализации налоговой базы при территориальных налоговых органах. В результате размер зарплаты вырос в 826 субъектах хозяйствования."По результатам проведенной работы в 2022 году дополнительно поступило в местный бюджет НДФЛ в сумме более 107 млн. рублей", – уточнили в пресс-службе.Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФКак в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеКак пособия влияют на рождаемость в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), общество, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот)
Налоговики выявляют тысячи случаев занижения зарплаты в Крыму
УФНС: в Крыму выявлено больше 2 тысяч случаев занижения оплаты труда за 2022 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму установлено более двух тысяч случаев занижения зарплаты за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым.
Вопрос выплаты "теневой" зарплаты находится на особом контроле сотрудников региональной налоговой службы.
Регулярно выявляются работодатели, которые платят своим сотрудникам зарплату ниже МРОТ, а также те, кто рассчитывается "в конвертах".
"На постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, проверяются сведения, полученные из внешних источников, о выплате заработной платы "в конверте". Так, за 2022 год установлено более 2 000 случаев занижения оплаты труда", – говорится в сообщении.
Кроме того, налоговики регулярно объясняют руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, почему важно соблюдать требования трудового законодательства – своевременно выплачивать зарплату и повышать ее уровень. Для этих целей сформированы специальные рабочие группы по вопросам легализации налоговой базы при территориальных налоговых органах. В результате размер зарплаты вырос в 826 субъектах хозяйствования.
"По результатам проведенной работы в 2022 году дополнительно поступило в местный бюджет НДФЛ в сумме более 107 млн. рублей", – уточнили в пресс-службе.
Как ранее заявлял президент
России Владимир Путин, размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.
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