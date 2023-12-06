https://crimea.ria.ru/20231206/v-krymu-utverdili-byudzhet-s-defitsitom-v-2-mlrd-rubley-1133337472.html

В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей

В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.12.2023

В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей

Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Закон принят на заседании осенней... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T10:24

2023-12-06T10:24

2023-12-06T10:34

крымский бюджет

государственный совет рк (госсовет)

экономика

ирина кивико

финансы

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Закон принят на заседании осенней сессии парламента региона в среду.Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико, скорректированный ко второму чтению крымский бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.Ко второму чтению в проекте бюджета уточнены объемы налоговых и неналоговых доходов, безвозмездные поступления приведены в соответствие с законом о федеральном бюджете, расходы откорректированы для решения социально значимых вопросов, добавила Кивико.Источники покрытия дефицита: бюджетные кредиты в размере 425 млн рублей, остатки на едином счете бюджета – 1,6 млрд рублей, а также реализация акций и иных форм участия в капитале.В 2025 году доходы прогнозируются в объеме 206,4 млрд рублей, расходы – 210 млрд рублей, дефицит – 3,7 млрд рублей.В 2026 году доходы составят 203,9 млрд рублей, расходы – 207,4 млрд рублей, дефицит – 3,5 млрд рублей.Вице-премьер Крыма уточнила, что в целом объем налоговых и неналоговых доходов планируется увеличить на 1,4 млрд рублей в 2024 году, в 2025 и 2026 – ежегодно на 1,6 млрд рублей. Также в сторону увеличения скорректирован прогноз по поступлениям налога на доходы физлиц. В ближайшие три года по этому виду налога в бюджет Крыма поступит 1,6 млрд рублей. Кроме того, в итоговом проекте бюджета увеличены доходы от уплаты акцизов на алкоголь (470 млн рублей в течение трех лет) и нефтепродукты (суммарно более 2 млрд рублей в 2024-2026 годах).Читайте также на РИА Новости Крым:Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукционСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налоговПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий

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крымский бюджет, государственный совет рк (госсовет), экономика, ирина кивико, финансы, новости крыма, крым