https://crimea.ria.ru/20231214/rost-realnykh-zarplat-rossiyan-po-itogam-goda-sostavit-8---putin-1133535569.html

Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин

Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин

Рост реальных заработных плат россиян по итогам этого года в среднем прогнозируется на уровне 8%, а реальных располагаемых доходов – почти на 5%. Об этом... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:45

2023-12-14T12:45

2023-12-14T13:06

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

россия

зарплата

минимальный размер оплаты труда (мрот)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Рост реальных заработных плат россиян по итогам этого года в среднем прогнозируется на уровне 8%, а реальных располагаемых доходов – почти на 5%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Российской лидер также напомнил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен сразу на 18%Говоря об уровне безработицы, Путин подчеркнул, что на сегодняшний день он является самым низким за всю историю России."Прямая линия" президента России проходит в четверг в Кремле. В этом году она совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией по итогам года.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачейПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийНа зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублей

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), россия, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот)