https://crimea.ria.ru/20231214/rost-realnykh-zarplat-rossiyan-po-itogam-goda-sostavit-8---putin-1133535569.html
Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин
Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин
Рост реальных заработных плат россиян по итогам этого года в среднем прогнозируется на уровне 8%, а реальных располагаемых доходов – почти на 5%. Об этом... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:45
2023-12-14T12:45
2023-12-14T13:06
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
россия
зарплата
минимальный размер оплаты труда (мрот)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Рост реальных заработных плат россиян по итогам этого года в среднем прогнозируется на уровне 8%, а реальных располагаемых доходов – почти на 5%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Российской лидер также напомнил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен сразу на 18%Говоря об уровне безработицы, Путин подчеркнул, что на сегодняшний день он является самым низким за всю историю России."Прямая линия" президента России проходит в четверг в Кремле. В этом году она совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией по итогам года.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачейПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийНа зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), россия, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот)
Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин
Путин: рост реальных заработных плат в РФ по итогам года прогнозируется на уровне 8%
12:45 14.12.2023 (обновлено: 13:06 14.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Рост реальных заработных плат россиян по итогам этого года в среднем прогнозируется на уровне 8%, а реальных располагаемых доходов – почти на 5%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
"Реальная зарплата вырастет где-то на около 8%. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, где-то под 5% будут", – добавил глава государства".
Российской лидер также напомнил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен сразу на 18%
Говоря об уровне безработицы, Путин подчеркнул, что на сегодняшний день он является самым низким за всю историю России.
"Уровень безработицы, мы совсем недавно гордились, что у нас исторический минимум был 3%. Вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору – уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России", – отметил президент и добавил, что это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики.
"Прямая линия" президента России проходит в четверг в Кремле. В этом году она совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией по итогам года.
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