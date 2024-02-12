https://crimea.ria.ru/20240212/putin-povyshenie-dokhodov-i-kachestva-zhizni-rossiyan--bezuslovnyy-prioritet-1134894373.html

Путин: повышение доходов и качества жизни россиян – безусловный приоритет

Путин: повышение доходов и качества жизни россиян – безусловный приоритет - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Путин: повышение доходов и качества жизни россиян – безусловный приоритет

России необходима проактивная, стимулирующая политика, которая позволит раскрыть потенциал России, создавать и модернизировать производства с хорошо... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T17:14

2024-02-12T17:14

2024-02-12T17:14

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. России необходима проактивная, стимулирующая политика, которая позволит раскрыть потенциал России, создавать и модернизировать производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех субъектах страны. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам сказал президент России Владимир Путин.Он отметил, что в настоящее время в завершающей стадии находится работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. Мероприятия плана охватят такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов, да и многое другое, добавил он."При этом наша главная задача, наш безусловный приоритет – это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей", – подчеркнул президент.Также при реализации намеченных планов важно сохранить устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы, добавил президент.По итогам третьего квартала этого года более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными.Читайте также на РИА Новости Крым:Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 годуПутин поручил не сбавлять темп роста зарплат в странеИндексация маткапитала, а также других выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля

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владимир путин (политик), новости, россия, экономика, финансы, общество, деньги, доходы