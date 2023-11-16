https://crimea.ria.ru/20231116/minimalnyy-razmer-oplaty-truda-uvelichitsya-s-2024-goda--gosduma-rf-1132832317.html

Минимальный размер оплаты труда увеличится с 2024 года – Госдума РФ

Минимальный размер оплаты труда увеличится с 2024 года – Госдума РФ - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Минимальный размер оплаты труда увеличится с 2024 года – Госдума РФ

Минимальный размер оплаты труда повысится с 2024 года. Соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы РФ во втором и третьем чтении. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T15:53

2023-11-16T15:53

2023-11-16T18:01

минимальный размер оплаты труда (мрот)

государственная дума рф

деньги

зарплата

закон и право

новости

россия

общество

вячеслав володин

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/09/09/090912_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c78df314520385b0d478c06578c9fdd2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда повысится с 2024 года. Соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы РФ во втором и третьем чтении.Депутаты напомнили, что увеличить размер минимальной оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент Владимир Путин. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы."В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования", – отмечал Володин.Ранее депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли изменения в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Согласно внесенным поправкам, будут увеличены пенсионные выплаты военнослужащим и неработающим пенсионерам.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 годуСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКуда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минимальный размер оплаты труда (мрот), государственная дума рф, деньги, зарплата, закон и право, новости, россия, общество, вячеслав володин, владимир путин (политик)