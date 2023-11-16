https://crimea.ria.ru/20231116/minimalnyy-razmer-oplaty-truda-uvelichitsya-s-2024-goda--gosduma-rf-1132832317.html
Минимальный размер оплаты труда увеличится с 2024 года – Госдума РФ
Минимальный размер оплаты труда увеличится с 2024 года – Госдума РФ - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Минимальный размер оплаты труда увеличится с 2024 года – Госдума РФ
Минимальный размер оплаты труда повысится с 2024 года. Соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы РФ во втором и третьем чтении. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T15:53
2023-11-16T15:53
2023-11-16T18:01
минимальный размер оплаты труда (мрот)
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вячеслав володин
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда повысится с 2024 года. Соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы РФ во втором и третьем чтении.Депутаты напомнили, что увеличить размер минимальной оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент Владимир Путин. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы."В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования", – отмечал Володин.Ранее депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли изменения в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Согласно внесенным поправкам, будут увеличены пенсионные выплаты военнослужащим и неработающим пенсионерам.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 годуСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКуда направят бюджетные деньги в 2024 году - Мишустин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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news.crimea@rian.ru
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минимальный размер оплаты труда (мрот), государственная дума рф, деньги, зарплата, закон и право, новости, россия, общество, вячеслав володин, владимир путин (политик)
Минимальный размер оплаты труда увеличится с 2024 года – Госдума РФ
Закон о повышении минимального размера оплаты труда принят Госдумой РФ
15:53 16.11.2023 (обновлено: 18:01 16.11.2023)